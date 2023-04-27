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Amcaoğlu: Eşel Mobil Sistemi 3 ya da 4 aylık dönemlerde uygulanmalı

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 6 ayda bir uygulanan Eşel Mobil Sistemi’nin 3 veya 4 aya indirilmesini gerektiğini belirtti.
Amcaoğlu: Eşel Mobil Sistemi 3 ya da 4 aylık dönemlerde uygulanmalı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘17. Saat’ adlı programa özel bir röportaj verdi.

Bakan Amcaoğlu, 6 ayda bir uygulanan Eşel Mobil Sistemi’nin 3 veya 4 aya indirilmesini hedeflediğini belirterek, konuyu bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu’nun gündeme getireceğini aktardı.

Amcaoğlu, “İllaki Eşel Mobil Sistemi’nin çok daha kısalı sürelerde 6 aylık dönemlerde değil de ya 3 ya da 4 aylık dönemlerde olabilmesi için ben bugün yine Bakanlar Kurulu’nda Mayıs ayı sonunda uygulanmasıyla ilgili ve ondan sonraki süreçlerde tekrardan değerlendirilme şansı olması teklifimi ilgili Bakanlar Kurulu yetkililerine Sayın Başbakan’ın başta bilgisine getireceğim” dedi.

Amcaoğlu, “Neden bunun gerekliliği noktasında hayat pahalılığının yaşanmaması ve ülkemizde yaşayan tüm insanların alım gücünün korunması adına teklifimizi Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak tekrardan yapacağız. Tabii ki bunlar Maliye Bakanlığı’nın elindeki kaynaklara bağlı. Bunları tartışmaya açıp tekrardan yapıla biliniyorsa, yapılmasını sağlamak için adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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