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Amcaoğlu: Etin ucuzlaması gündemimizde!

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de katıldığı Manşet+ progamında et fiyatları hakkında açıklama yaptı.
Amcaoğlu: Etin ucuzlaması gündemimizde!

Bakan Amcaoğlu, et ithalatı konusunun Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olduğunu ancak yetkili Kurumun Tarım Bakanlığı olduğunu kaydetti.

Olgun Amcaoğlu, Nitelikli et ithalatı için kısa bir süre izin verilmesi gerektiğinin Tarım Bakanlığı yetkililerine iletildiğini aktardı. 

Bakan Amcaoğlu, Tarım Bakanlığı’nın şu anki et fiyatlarının normale döneceğini söylediğini, fiyatların normale dönmemesi halinde gerekli ithalat izinlerinin verileceğini kendilerine aktardığını söyledi. 

Amcaoğlu şöyle devam etti: "Dünyada gıdada önemli bir sıkıntı var. Vatandaşın sofrasına gidecek olan nitelikli etin ucuzlaması gündemimizde. Hal yasasını düzenlerken sadece yaş sebze ve meyveyi düşünmedik Et ve et ürünleriyle de ilgili düzenlemeyi yaptık. Hal yasası geçerken o kurulması düşünülen hallerin içerisinde et ve et ürünlerinin de konuşlandırılması denetim altına alınacak. Temennimiz hal yasasının yılbaşının ilk haftalarında genel kuruldan geçirilmesi."

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