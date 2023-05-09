Amcaoğlu: Gerekli Eksiklikleri Tespit Ettik, Gidereceğiz

Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kıbrıs TV’de yayınlanan Hasan Hastürer’in programında soruları yanıtladı.

Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, geçen hafta sonu yağan sağanak ve dolu yağmurlarının kendilerine yol gösterici olduğunu ifade ederek bundan sonraki dönemler için hazırlıklarını daha sıkı tutacaklarını söyledi.

Başkan Amcaoğlu, iklim değişiklikleri yaşandığına dikkat çekerek kendilerinin de hem ülke hem de belediye olarak buna hazır olmaları gerektiğine vurgu yaparak “maalesef iklim değişikliği yaşıyoruz. Buna her koşula hazır olmak için de çalışıyoruz, gerekli eksikleri tespit ettik, gidereceğiz” dedi.