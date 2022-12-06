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Amcaoğlu: Gönyeli değişim istiyor

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Ulusal Birlik Partisi Gönyeli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu oldu.
Amcaoğlu: Gönyeli değişim istiyor

Yerel seçimleri değerlendiren Amcaoğlu 'Gönyeli halkı artık değişim istiyor' diyerek Gönyeli halkının değişimi Amcaoğlu ile beraber istemesi ve bunun üzerine yapılan baskılar sonucu aday olduğunu kaydeti.

Amcaoğlu, projelerini de anlattı:

 

"Gönyeli ve Yenikent'te ciddi anlamda bir alt yapı kanalizasyon sorunu var. Bu sorunları çözmemiz lazım. Alayköy Sanayi Bölgesi ve Alayköy'ü de kanalizasyona bağlamamız gerekiyor. Öncelikli projelerimiz bu. Çevreyle ilgili ciddi duyarlılığımız var. Gönyeli Barajı'nın bir kısmını milli park olarak hayata geçirmek için projemiz var. Alayköy'de yine Doğa Parkı kurmayı planlıyoruz. Alayköy'de yine bir trafik sıkıntısı var, onu çözmemiz gerekiyor. Alayköy yakınlarına Meslek Lisesi açılması projemiz var. Sanayinin çevre ile ilgili sıkıntılarının da giderilmesi gerekiyor. Örnek bir Sanayi Bölgesi yaratmak istiyoruz"

"Gönyeli'ye yeni bir çehre..."

Eski Gönyeli olarak bilinen bölgenin yeniden yaratılacağını da belirten Amcaoğlu, eski Gönyeli'yi yeni çehresine kavuşturacaklarını kaydetti. Amcaoğlu, yaşlılara hizmeti artıracaklarını, düğün salonu, park ve bahçeleri kazandıracaklarını belirten Amcaoğlu, 'yeni çehre için var gücümüzle çalışacağız' dedi.
Gönyeli Çemberi'ndeki trafik sorununa da değinen Amcaoğlu, belediyenin trafiği rahatlatmak adına yapabileceği ne varsai, yapacaklarını kaydetti.

 

"Hedefim 2 dönem..."

"Hedefim 2 dönem, projelerimi de 8 yılda tamamlayıp ardından bayrak yarışını devredeceğim" diyen Amcaoğlu, 'belli bir zaman sonra heyecanı kaybetmemek adına zamanında görevi devretmek gerekiyor' diye konuştu.

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