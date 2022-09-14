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Amcaoğlu, Gönyeli için çalışmalara başladı!

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Hüseyin Amcaoğlu’ndan kararıyla yeni mesaj var
Amcaoğlu, Gönyeli için çalışmalara başladı!

Amcaoğlu programda yerel seçimleri ve adaylık sürecini değerlendirdi.

Başbakanlık'ta çok yoğun bir şekilde çalıştığını dile getiren Amcaoğlu, Başbakanlık öncesinde de yıllarca İçişleri Bakanlığı'nda hizmet verdiğini ve yerel yönetimler konusuna son derece hakim olduğunu belirtti.
Gönyeli Belediye Başkan adaylığı için UBP Parti Meclisi'nin kendisini önerdiğini hatırlatan Amcaoğlu, Gönyeli için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Seçim tarihinin henüz belli olmadığını, Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası'nın da CTP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürüleceğini hatırlatan Amcaoğlu seçimlerle ilgili bir bilinmezlik olduğunu ancak Gönyeli için uğraş verdiklerini belirtti.

Amcaoğlu, Gönyeli'den başka birşey düşünmediğini de sözlerine ekledi

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