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Amcaoğlu: Hedefimiz 2020’de bütçe açığı vermemek

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, hedeflerinin 2020 yılında bütçe açığı vermemek, ülkenin mali sorunlarını büyük oranda çözmek olduğunu söyledi.
Amcaoğlu: Hedefimiz 2020’de bütçe açığı vermemek

Amcaoğlu, hükümet olarak özel sektör çalışanlarına da yarımcı olmak istediklerini bu nedenle Temmuz ayı hayat pahalılığı oranını asgari ücrete yansıtmayı tasarladıklarını da kaydetti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, TVGüneş’te “Parantez” programına katılan Maliye Bakanı Olgun, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin başını çektiği geçmiş hükümetin yılın ilk altı ayında 225 milyon cari açık yarattığını söyledi ve “ Her iktidara geldiklerinde büyük tahribat yapıyorlar ve bu tahribatı ortadan kaldırmak bize kalıyor” dedi.
 

Amcaoğlu şöyle devam etti:

“2009 yılında yönetimi borç bırakarak terk eden, seçime giden CTP, 2019 yılında yine aynı şekilde kaçıyor. Ülkenin içine girdiği zor durumun neden kaynaklandığını KKTC halkı biliyor. Ülkeye gelen 750 milyon TL kaynak söz konusudur. Bu kaynak bu ülkeye geliyorsa bu hükümetin başarısıdır. İmzalamadığınız protokolü 202 gün sonra yeni hükümet imzaladıysa siz bir özeleştiri yapın” 

Geçmiş hükümetin yükseköğrenimdeki öğrenci sayısının yüze 30 azalmasına, turizmin gerilemesine, yatırımların durmasına neden olduğunu söyleyen Amcaoğlu, “ Halkın yararına hiçbir şey yapmadılar. Tüm yaptıkları zam idi. Oysa biz elektriğe zam yapmamız gerekirken bunun yaratacağı sıkıntıları göz önüne alarak yapmıyoruz” diye konuştu.

“KIB-TEK’İN BU ŞEKİLDE GİTMESİ İMKÂNSIZ”

KIB-TEK ile ilgili gelen bir soruyu da yanıtlayan Amcaoğlu, KIB-TEK’in ülkenin ihtiyacı olan elektriği üretmesi gereken bir kurum olduğunu belirterek, üretim, iletim, tahsilat ve yönetim noktalarında yanlışın nerede olduğunun tespit edilmesi ve sonrasında kurumun ne olup olmayacağının masaya yatırılması gerektiğini kaydetti. 

Amcaoğlu, kurumun bu şekilde gitmesinin imkânsız olduğunu söyleyerek, çarenin ortak paydada buluşarak bulunacağını, sendikanın “biz hiçbir şeye dokundurtmayız” söylemlerinin doğru olmadığını ifade etti. 

ASGARİ ÜCRET HAKKINDA…

Asgari ücret ile ilgili de bir soruyu yanıtlayan Amcaoğlu, amaçlarının işvereni, devleti, işçiyi koruyan bir sonucun ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu, ülkenin bütününe göre çare üretmek durumunda olduklarını, bütünlüklü yaklaşımın olması gerektiğini ve asgari ücretin bu çerçevede düzenleneceğini umduğunu sözlerine ekledi. 

Maliye Bakanı Amcaoğlu, hükümet olarak özel sektör çalışanlarına da yarımcı olmak istediklerini bu nedenle Temmuz ayı hayat pahalılığı oranını asgari ücrete yansıtmayı tasarladıklarını kaydetti.

2020 HEDEFLERİ…

Amcaoğlu son olarak 2020 hedeflerini de açıklayarak sözlerini şu şekilde tamamladı; “Cari bütçe açığının olmadığı, denk bütçenin gerçekleştiği, turizm, yükseköğrenimde rakamların yükseldiği, sağlığın iyi olacağı sorunların tamamen değilse bile büyük oranda ortadan kalkacağı bir yıl hedefliyoruz.”

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