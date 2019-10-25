  • BIST 100.401
  • Altın 279,453
  • Dolar 5,7573
  • Euro 6,3959
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Amcaoğlu HP'nin de bulunduğu geçmiş hükümeti andı: “Geçmiş hükümetten devraldığımız 225 milyonluk cari borç kapanmış durumda”

» »
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs TV’de katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Amcaoğlu HP'nin de bulunduğu geçmiş hükümeti andı: “Geçmiş hükümetten devraldığımız 225 milyonluk cari borç kapanmış durumda”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, maliyenin durumu hakkında genel soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nın bugün herhangi bir borcunun bulunmadığını dile getirdi. 
Amcaoğlu şöyle konuştu: 


“Türkiye Cumhuriyeti’nden kaynak aktarımına kadar geçen sürede, tek kuruş borçlanmadan ve de birilerinden avans almadan yolumuza devam ettik. Dörtlü koalisyon hükümetinden 225 milyonluk cari borç devraldık. 225 milyonluk geçmiş hükümetten devraldığımız cari borç, şuan kapanmış durumda. KKTC Maliyesinin şuan itibarı ile herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Devlet, Kamu Maliyesi, Maliye Bakanlığı almış olduğu mal ve hizmetin bedelini günlük olarak ödeyebilecek güce ermiştir.” 


“GELİRLERİ ARTIRMANIN YEGÂNE YOLU, TAM ANLAMI İLE OTOMASYONA GEÇMEKTİR”


“Gelirleri artırma yönünde ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise Maliye Bakanı Amcaoğlu, otomasyona işaret ederek, gelirleri artırmanın yegâne yolunun tam anlamıyla otomasyona geçmek olduğunu, hala 21. yüzyılda el yordamı ile kayıt dışılığı önleme noktasında hareket etmek öngörülüyorsa, yaya kalınacağını söyledi.
Amcaoğlu, bu yönde bürokratlığı döneminde yapılan çalışmaları hatırlattı. 


“TEŞVİKLER GÜNÜN İHTİYAÇLARINA GÖRE ŞEKİLLENMESİ GEREKEN KONULAR, MEVZUATLARDIR” 


Teşvikler konusunuda değerlendiren Bakan Amcaoğlu, “Ucu açık teşvikler illaki tartışılması gereken konulardır. Ulaşmak istenilen hedefe gelmişse (ki bu bir planlama ile ortaya konulması gereken konulardır) illaki bir kez daha gözden geçirmek gerekmektedir. Günün ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gereken konular, mevzuatlardır”  dedi. 
Alacaklar konusunda da konuşanMaliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ceza ve ödülü birlikte çalıştırdıklarını ancak bunun öncesinde vermek istedikleri mesajında tam anlaşılması gerektiğine dikkat çekti. 
Amcaoğlu şöyle konuştu:


“Maliye Bakanlığı olarak bizim vermek istediğimiz mesaj; devlet vatandaşına ve de özel sektöre karşı olan ödemelerini ve ödevlerini ötelemeden ‘yarın da yaparız’ demeden, ileri tarihli çeklerle ödeme noktasında hareket etmeden, aynı zamanda alacaklarını da gününde tahsil etme noktasında bir algı yaratmak istiyoruz. 
Yani insanımız, mal ve hizmeti teslim ederken ‘acaba ben bunu kaç ay sonra ileri tarihli çekle alacağım’ noktasında endişeler yaşamayacak, ama aynı zamanda devlete beyanını sunan vergi mükelleflerini gününde ödemelerini gerçekleştirecek. Gününde ödeyenlere indirim, geç ödeyenlere faiz var. Biz bunu gerçekleştik.  
Maliye Bakanlığı’nda ceza ve ödülü birlikte çalıştırıyoruz. Bundan ödün vermeden ve gerçekten tahsil edilmesi gerekenleri de gününde tahsil edilmesi noktasında yasaların bize verdiği güç ve kudretle yapıyoruz.”


2020 BÜTÇESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR BUGÜN TAMAMLANACAK


Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, programda sorulan soruya karşılık, TC ve KKTC heyetlerinin 2020 bütçesi ile ilgili çalışmaları sürdürdüğünü ve bugün tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU…


Maliye Bakanı Amcaoğlu, programda gündeme gelen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili soruları da  yanıtlayarak, ülkede ikinci bir KTHY faciası yaşanmaması için ilgili tüm tarafların üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret etti. 
Amcaoğlu şunları söyledi: 


“Kamuda görev aldığım her dönemde, daima Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgilendim. Kurumla ilgili her konuda bilgi sahibi olmaya çalıştım. Rakamları seven, matematikle konuşmayı her zaman kendime ilke edinen bir insan olarak söyleyebilirim ki, 1 Ocak 2022’de eğer Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yetkilileri gerekli çareleri üretmez ise emekli ve çalışan dengesi 1’e 1 olacak. 


Şuan Elektrik Kurumunun bütçesinden ödenen emekli ve çalışan sayısı 1014. Siz 1 Ocak 2022’e kadar gerekli önlemleri almazsanız bir çalışan bir emekliyi ödeyen vaziyette aktüeryal dengeye birebir olduğu anda Elektrik Kurumunun kapılarını kapamak zorunda kalacaksınız ve bu ülkede ikinci bir KTHY faciası yaşanacak. 


Bıraktım alınacak olan 4 tane elektrik ünitesini, bıraktım bundan sonra imzalanacak olan toplu iş sözleşmelerini. Çok net söylüyorum şuan aktüeryal denge üç çalışan, bir emekliyi öder vaziyetin dışına çıktığı anda o kurumun geleceğinden bahsedemezsiniz. Ben bunu iyi niyetle söylüyorum. Çünkü Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kamu yararına üretim yapma misyonu üstlenen, devletin elektrik arz güvenliğinin teminatı olan bir kurumdur. Asla kimse vazgeçemez.” 


“GÖREV SÜREM BOYUNCA HEDEFİM DENK BÜTÇEYLE HALKIMIZIN KARŞISINA ÇIKMAK…”


“Maliye Bakanı olarak hedefiniz nedir?” sorusuna da yanıt veren Olgun Amcaoğlu;  “Bu hükümetin ömrü, 2023 yılına kadar devam ederse, 2020 yılında bütçe açığını yaklaşık 300 milyonlar seviyesine çekmek, 2021 yılında denk bütçeyle halkımızın karşısına çıkmak istiyorum” dedi. 


 ‘Ustalığın öncesinde, çıraklığı yaşamanız lazım’ prensibiyle hareken ettiğini söyleyen Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yaklaşık 24 yıl Maliye Bakanlığı’nın çeşitli kadrolarında görev aldığını, edinilen bu tecrübeler ışığında bugün Maliye Bakanı olarak ülkenin ve halkın ihtiyaçlarının neler olduğunu bildiğini ve bu ihtiyaçların karşılanması için emek harcadığını dile getirdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefke’deki kanal regülatöründe temzilik yapıldı25 Ekim 2019 Cuma 13:02
  • Kanatlı Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme Kurul Toplantısı’na katılacak25 Ekim 2019 Cuma 12:57
  • En fazla yağış nereye düştü?25 Ekim 2019 Cuma 12:33
  • Kiprianu’nun Atina temasları devam ediyor25 Ekim 2019 Cuma 12:32
  • Türk-Sen’den , Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli maaşı alan emekliler için açıklama25 Ekim 2019 Cuma 12:29
  • TKP Yeni Güçler merhum Genel Sekreteri eski bakan Adem için anma töreni düzenlenecek25 Ekim 2019 Cuma 12:28
  • Çakıcı, Mardin’de “Bağımlılık ve Yaşam Becerileri” konferansı verdi25 Ekim 2019 Cuma 11:32
  • Demokrat Parti Girne ve Lefkoşa İlçesi kongreleri ertelendi25 Ekim 2019 Cuma 11:30
  • Rızkı anılıyor25 Ekim 2019 Cuma 10:57
  • Yağışlar devam edecek25 Ekim 2019 Cuma 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti