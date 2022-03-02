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Amcaoğlu: Hükümet ve Muhalefet Konsensüs İçerisinde Olmalı

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Amcaoğlu: Hükümet ve Muhalefet Konsensüs İçerisinde Olmalı
Amcaoğlu: Hükümet ve Muhalefet Konsensüs İçerisinde Olmalı

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Belediyeler Reformunu değerlendirdi “Seçimden önce reform fırsatı kaçırılmamalı” dedi.

Hüseyin Amcaoğlu reformun hem muhalefet hem de hükümetin konsensüs içerisinde olarak hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan ‘18. Saat’ adlı programda Belediyeler Reformuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eleştirilerin sayı üzerinden yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Amcaoğlu “Sayıya odaklanmak çok doğru bir yaklaşım değil. 12 olabilir 15 olabilir bu ayrı bir tartışma konusu. Birçok iktidar döneminde bu çalışmaların içerisinde oldum ama sayı asla 15’i geçmedi” dedi.

Belediyeler Reformu konusunun 2006-2008 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Mali İktisadı İşbirliği Protokolü’nde ilk olarak gündeme geldiğine değinen amcaoğlu “14 yıldır defalarca iktidar değişti her partinin hükümet programında ‘belediyeler birleştirilmeli’ cümlesinde yer aldı. Maalesef hayata geçiremedik” dedi.

“Belediyeler sürdürebilir bir yapıda değil”  

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu şöyle devam etti: Birçok belediye sürdürebilir yapıda değil. Belediyelerin içinde bulunduğu mali çıkmazla karşı karşıyayız. Bu durum belediyeler reformunu gündeme getirdi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu her zaman bu konuda adım atacağını vurguladı.

Belediyelerin gücünün arttırarak daha büyük işler yapmasına imkan kılmak ve hükümetin bazı yetkilerini belediyelere bırakılması gerek.

Hem muhalefet hem hükümet konsensüs içerisinde olmalı.

“1 ay içerisinde yasa geçmeli”

Nisan ayında seçim yasakları başlayacak. Seçim öncesi yasa yetiştirilebilir. Esas yapının oluşturulması seçimden sonra olacak.

Seçime birleştirilmiş şekilde girilmesi için yasal değişiklik olması gerek.

Başbakanın kararlı bir tutumu var. Muhalefette bulunan başkanlarda karşı olmuyor ancak ‘ama’ diye başlayan cümleler var.

Toplumsal mutabakat halinde hayata geçmesi ülke için faydalı olacak. Şuanda yapılan çalışma ile CTP döneminde yapılan çalışmalar üç aşağıya beş yukarıya aynı.

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