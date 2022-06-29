  • BIST 2.479,43
  • Altın 974.825
  • Dolar 16.6933
  • Euro 17.5489
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

Amcaoğlu: Hükümetin hazırladığı ekonomik paket yarın halkla paylaşılacak

» »
BRT’de yayınlanan “Manşet+” programına katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülke gündemini değerlendirdi.Amcaoğlu, hükümetin hazırladığı ekonomik paketin yarın halkla paylaşılacağını açıkladı.
Amcaoğlu: Hükümetin hazırladığı ekonomik paket yarın halkla paylaşılacak

Amcaoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in önderliğinde Merkez Bankası’ndaki bugünkü toplantıda ekonomik paketle ilgili çalışmaların tamamlanacağı ve yarın Meclis Mavi Salonu’nda Başbakanın sunumu ile halkla paylaşılacağını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, ülkedeki tüm unsurların bilmesi gerekenin, Ekonomik Paketteki ana fikrin alım gücünün eski haline getirilmesinin desteklenmesi olduğunu kaydetti.
Bakan Amcaoğlu, ülkenin enerji politikaları ve hedefleri konusunda da açıklama yaptı.

Amcaoğlu, enerji arzında yaşanan sıkıntıların herkesçe bilindiğini de anlatarak, son 4 yılda Elektrik Kurumu’na yatırım yapılmadığını belirtti.

Türkiye’den gönderilen Mobil Elektrik santralleri ile enerji arzında yaşanan sıkıntıların azalacağını kaydeden Bakan Amcaoğlu, süratle Enerji Dairesi yasasını hazırladıklarını ve Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceğini anlattı.

Bakan Amcaoğlu, “Kısa, orta ve uzun vade de enerji ile ilgili yapılmak istenenler, Enerji Dairesi’nin çalışmaları ile planlanacak. Neyi ve nasıl kimlerle yapacağımızı planlamış olacağız bu yasalarla. Bu yasa komitelerde ve Meclis’in yeni yasama yılında görüşülecek yasallaştıktan sonra bölgenin enerji verimliliği arzının adımları belirlenmiş olacak ” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Enerji Dairesi kurulurken, Enerji Üst Kurulu oluşturulurken ve Enerji verimliliği yasası geçirilirken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun da daha sağlıklı, daha verimli çalışacağını anlattı.

Amcaoğlu, “Bir birimizi suçlayarak bir şey yapamayız. Halen daha Teknecik santralinin devreden çıkabileceği korkusu yaşıyoruz. Bu boşluğu doldurmak zorundayız.” dedi.
Olgun Amcaoğlu, ihalesiz yakıt alımı konusunda da değerlendirmede bulundu.

Amcaoğlu, “Eğer Rusya-Ukrayna savaş olmasaydı tedarikteki sıkıntılar yaşanmasaydı, tedarik konusunda kesinlikle ihaleye çıkılmalıydı” diyerek, günün getirdiği koşulların da gözönünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, Akaryakıt istasyonlarının grev açıklamasına ilişkin de konuştu:

Amcaoğlu, “Ben göreve başladığımda akaryakıt istasyonlarındaki yaşanan kuyrukları biliyorsunuz. İki tarafın temsilcileri ile görüştük. Bazı sıkıntılar vardı. Konuyu masaya yatırdık. Hemfikir bir şekilde masadan ayrıldık. Asla böyle bir eylem olmayacak. Bir emirname yayımladık, Akaryakıt istasyonları her sabah saat 08.00 de açılacak gece saat 22.00 de kapanacak. Tedarikci firmalar da mutlaka stoklarında yakıt bulunduracaklar. Her 15 günde bir de toplanarak yeniden değerlendirme ve yapılanma yapacağız” dedi.

Kontrol ederek, sektörü koruyarak, haksızlığı önleyerek, halka enerji ulaştırmak istediklerini vurgulayan Bakan Amcaoğlu, KKTC’de Türk Lirası kullanmanın büyük bir şans olduğunu kaydederek, yapılacak düzenlemelerle Türk lirası ile yaşamanın daha avantajlı olacağının görüleceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı'dan çok sert açıklama29 Haziran 2022 Çarşamba 09:54
  • Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru!29 Haziran 2022 Çarşamba 09:51
  • Lefke bölgesinde bugün yapılacak elektrik kesintisi iptal edildi29 Haziran 2022 Çarşamba 09:47
  • Taşyapı’ya vergi erteleme izni29 Haziran 2022 Çarşamba 09:31
  • Dostluk Grubu Heyeti, Binali Yıldırım ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi29 Haziran 2022 Çarşamba 09:03
  • Maliye Bakanlığı borçlandı29 Haziran 2022 Çarşamba 09:00
  • Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne buzdolabı bağışı29 Haziran 2022 Çarşamba 09:00
  • Lefke’de 2 saatlik elektrik kesintisi29 Haziran 2022 Çarşamba 08:59
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor29 Haziran 2022 Çarşamba 08:58
  • YKP'den ortak basın duyurusu!29 Haziran 2022 Çarşamba 08:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti