  • BIST 4.923,23
  • Altın 1050.73
  • Dolar 18.6252
  • Euro 19.3178
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Amcaoğlu, İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 38’inci toplantısına katıldı

» »
Amcaoğlu, İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 38’inci toplantısına katıldı
Amcaoğlu, İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 38’inci toplantısına katıldı

Amcaoğlu, İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 38’inci toplantısına katıldı

 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün İslam ülkeleriyle işbirliği yapmak istediğini vurguladı.

Bakan Olgun Amcaoğlu İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 38. toplantısına katıldı.

Toplantı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşması ile başladı.

Bakan Amcaoğlu da toplantıda bir konuşma yaptı.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bu önemli toplantıda KKTC ile ilgili yaptığı çağrıyla ilgili olarak teşekkürlerini sundu.

Erdoğan’dan İslam ülkelerine KKTC’ye destek çağrısı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin bakan seviyesinde temsil edildiği toplantıda yaptığı konuşmada, İslam ülkelerinin temsilcilerine, “İslam ümmetinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz bırakıldığı hak ihlallerini de biliyorsunuz. Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci ülke olan KKTC'ye sizlerin de gereken desteği vereceğinize inanıyorum” dedi.

Amcaoğlu: Bu önemli toplantıda bulunmaktan onur duyduk

Bakan Amcaoğlu, İSEDAK üyelerine hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında, bu önemli toplantıda bulunmaktan kendisi ve ekibi adına duydukları mutluluk ve onuru dile getirirken, "KKTC’nin 1974’ten bu yana çok ciddi ekonomik ve sosyal bir savaş verdiğini" söyledi.

Bakan Amcaoğlu, Avrupa Birliği’nin enerji ile ilgili konularda, Güney ve Kuzey Kıbrıs’a adil davranmadığını, örneğin sadece elektrikte enterkonnekte olunması amacıyla Güney’e 700 milyon Euro’luk hibe verdiğini hatırlattı.

 “İşbirliği yapmak istiyoruz”

Bakan Amcaoğlu, Avrupa Birliği’nin Kuzey Kıbrıs halkının ucuz ve temiz enerji alabilmesi için hiçbir yardım yapmadığını ortaya koydu.

Kıbrıs Türkü’nün İslam ülkeleriyle işbirliği yapmak istediğini, bu ülkelere özellikle helal gıda bağlamında ürünler satabileceğini kaydeden Bakan Amcaoğlu, her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: İslam ülkeleriyle iş birliği yapmak istiyoruz28 Kasım 2022 Pazartesi 22:36
  • Üstel, Ekrem Serim, Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.28 Kasım 2022 Pazartesi 22:25
  • Tatar: Drama eğitimin bir parçası olmalı28 Kasım 2022 Pazartesi 21:08
  • CTP heyeti, 26’ncı Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldı28 Kasım 2022 Pazartesi 18:50
  • Petrol ürünleri ticaretine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kuruluna sevk edildi28 Kasım 2022 Pazartesi 18:22
  • KTAMS Madrid’de düzenlenen konferansa katıldı28 Kasım 2022 Pazartesi 17:45
  • Tahsin Ertuğruloğlu, Serim ve Feyzioğlu’nu kabul etti28 Kasım 2022 Pazartesi 17:24
  • Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını ailesine gösterdi28 Kasım 2022 Pazartesi 17:16
  • Altuğra:” Acil Durum Hastanesi’nde ilk bebek dünyaya geldi”28 Kasım 2022 Pazartesi 16:59
  • TUTDER: Sudaki Bromat tehlikesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz28 Kasım 2022 Pazartesi 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti