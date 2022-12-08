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Amcaoğlu: İmdadımıza Türkiye yetişti

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İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin açılışında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandeminin etkileri ve hedefleri üzerine açıklamalarda bulundu.
Amcaoğlu: İmdadımıza Türkiye yetişti

Amcaoğlu, “ABD, Almanya, İngiltere gibi dev ekonomilerin sarsıldığı tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılarla sağlık alanında hizmet verilemediği noktada imdadımıza Türkiye yetişti. Hem pandeminin hem de Rusya-Ukrayna gibi sürpriz ortaya çıkan durumlar, bize kendi kendine yetebilmeyi, makro anlamdaki üretimi değil mikro anlamdaki üretimi, yardımlaşmayı öğretti. Bizler ülkemizde bütün bunların bilinci içerisinde Türkiye ile omuz omuza neler yapacağız diye düşünürken çağın gerekliliğini yerine getireceğiz. Sanayi bölgelerinin yeniden çağdaş yapıya kavuşmasını sağlayabilecek yasal mevzuatları süratle hayata geçirdik” diye konuştu.

 

"ÜRETİM ALTYAPISINI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLEDİK"

 Üretimi artırmayı hedeflediklerini belirten Amcaoğlu, “İhracatımızı genişletmek, dış ticaretimizdeki açıkları kapatmak adına sadece eğitim ve turizm sektörü önderliğinde değil üretebilmeyi, bunu yaparken de üretim altyapısını geliştirmeyi hedefledik ve adımları atmaya başladık. Organize sanayi bölgelerindeki üretimi artırmak için adımlarımızı sıkılaştırdık. Sevinerek söylüyorum ki yakın bir zamanda yaklaşık 1.6 milyarlık dış ticaret açığını üretim hedeflerimize ulaşarak da kapatmış olacağımızı bildirmek istiyorum. Zirvedeki konuşmaları çok önemsiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.  

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