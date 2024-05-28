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Amcaoğlu: İthal edilecek et toplam piyasanın sadece yüzde 3’ü kadar

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı ‘Manşet+’ programında et konusunda yaşananları değerlendirdi.
Amcaoğlu: İthal edilecek et toplam piyasanın sadece yüzde 3’ü kadar

Piyasalarda fiyatların arz talep ilişkisine bağlı olarak şekillendiğini anımsatan Amcaoğlu, 2 milyarlık Doğrudan Gelir Desteği kaynağının 1 milyarının hayvancılığa ayrıldığına dikkat çekti.
Kuzu eti satış fiyatında yayınlanan emirname görüşülürken üreticinin küçükbaş canlı hayvanda kilo fiyatının 250 Türk Lirası olarak kalmasının teminatını istemiş olduğunu ifade eden Amcaoğlu, geçen sürede hayvan başına verilen teşviği bin 100 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Amcaoğlu, hem üretene hem de satana teşvik verdiklerini belirterek, “canlı hayvanın kilosunun 300 TL olmaması için sağladığımız tüm destekleri sürdürüyoruz” dedi.
“biz iptal edinceye kadar emirname devam edecektir” diyen Amcaoğlu, küçükbaş hayvancılığın ayağa kalkması için hükümet olarak ellerinden geleni yapmakta olduklarını vurguladı.

Eylemde yaşananlara da değinen Amcaoğlu, “yapılan konuşmalarda sorunla alakasız şeyler ifade ediliyor. Orada eline mikrofonu alan başka şeylerden bahsediyor. Konuya bir katkıda bulunduklarına ben inanmıyorum. Siyasetçi siyasetini yapıyor. Oradaki siyasilerin daha önce daha iyisini mi yaptılar diye kendilerine bir karne yazmaları lazım. Konuyu şahsileştirmek doğru değil. Bu toplumsal bir ihtiyaç, toplumsal bir sıkıntıdır” dedi.

Amcaoğlu, etin daha kaliteli ve daha ucuz olduğu algısıyla ekonominin Güney’e kayma riskine de işaret ederek, aldıkları tedbirler ve hayata geçirdikleri uygulamalarla buna engel olduklarını söyledi.
19 Haziran’da emirnamenin sona ermesinin ardından nelerin yapılacağının şimdiden belirlenmesinin taşıdığı öneme vurgu yapan Amcaoğlu, ihtiyaca göre bir planlamayla ortaya çıkacak sıkıntıların aşılabilmesi için Tarım Bakanlığı’nda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bir çözüm yolunun mutlaka bulunacağına olan inancının altını çizen Bakan Amcaoğlu, “Akl-ı selim bir şekilde, kırıp dökerek değil, birbirimizin canını ezerek değil, yarın yüz yüze baktığımızda başımızı öne eğecek değil de daha samimi ve saygılı bir şekilde bu sorunu çözeceğimize inanıyorum” dedi.

Amcaoğlu, ülkeye ithal edilecek buzlu et miktarının toplam piyasanın sadece yüzde üçüne tekabül ettiğini kaydederek, bunun devamının şimdilik düşünülmediğini söyledi.
Gelecek olan etin toplam miktarının 20 ton 800 kilo olduğunun altını çizen Amcaoğlu, Yeni Zelanda’dan Hollanda’ya gelerek orada hazırlanacak etlerin uygun gıda koşullarında ülkeye geleceğini ifade etti.

 

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