  • BIST 7647.06
  • Altın 1673.111
  • Dolar 27.0064
  • Euro 29.8479
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

Amcaoğlu: Kablo ile elektrikte, fizibilite çalışması bir yılda tamamlanacak

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’den ülkeye getirilecek kabloyla elektrik konusunda başlatılan fizibilite çalışmasının bir yılın sonunda tamamlanmasıyla dört yıl sürecek inşa sürecinin başlayacağını ve enterkonnekteye geçişin sağlanacağını
Amcaoğlu: Kablo ile elektrikte, fizibilite çalışması bir yılda tamamlanacak

Bu süreçlerde tüm paydaşların görüşlerini alacaklarını ifade eden Amcaoğlu, Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu Yasası’nın komite aşamasının tamamlanarak, ekim ayında başlayacak yeni yasama yılına yetişeceğini vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de “Manşet+” programına katıldı ve enerji çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin “Kamu İhale Yasası” ve “AKSA ile yapılan sözleşmeye” yönelik mahkemeye başvurmasına ilişkin “Götürün ama devamında ne yapacaksınız onu da söyleyin” ifadesini kullanan Amcaoğlu, “Dörtlü hükümet döneminde altyapı ve üretime yönelik hiçbir yatırım yapmadınız” eleştirisinde bulundu.

Amcaoğlu, “Yatırım yok çünkü ülkenin ‘Strateji Eylem Planı’ yok. Strateji Eylem Planı olmazsa ve her gelen siyaset adamı kendi penceresinden, kendi vizyonundan konuları değerlendirmeye kalkarsa birbirimizin etinden et kopararak, bir diğerimizin yaptığını mahkemeye götürerek onu sürklase ederek, bu ülkenin geleceğini çalarak bugünlere kadar geldik” dedi.

Ülkenin ihtiyacı olan kaliteli ve temiz enerjiye kavuşması gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, “Birbirimizi suçlayarak, birbirimizin yaptığını mahkemeye götürerek muhalefet edeceğimizi zannediyorsak, bunu yaparak nereye gelebileceğimizi gördük ve artık bundan vazgeçelim derim” ifadelerini kullandı.

Olgun Amcaoğlu, kabloyla elektrik konusunda başlatılan fizibilite çalışmasının bir yılın sonunda tamamlanmasıyla dört yıl sürecek olan inşa sürecinin başlayacağını ve en sonunda enterkonnekteye geçişin sağlanacağını söyledi.

Bu süreçlerde konunun tüm paydaşlarının görüşlerini alacaklarını ifade eden Amcaoğlu, Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu Yasası’nın komite aşamasının tamamlanarak ekim ayında başlayacak yeni yasama yılına yetişeceğini vurguladı.

“Sarayönü’nde Dikilitaş'ın etrafında dönerek bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayamayacağınızı artık anlamanız gerekir” şeklinde konuşan Amcaoğlu, ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlamaları kısıtlı zamana rağmen gerçekleştirdiklerini ve hayata geçmesi için gereken adımlarI atmaya başladıklarını söyledi.

Amcaoğlu, muhalefetin sürece ilişkin mahkeme başvurularını davranış bakımından değil yaratacağı sonuçları açısından eleştirdiğinin altını çizerek, “Sırf ideolojinize ters düştü diye, mahkeme ettik diyebilmek için, insanımızın yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşatmak için bir adım atıyorsanız, evet, ben buna karşıyım” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu10 Ağustos 2023 Perşembe 16:24
  • Bakan Oğuz, ATİB başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti10 Ağustos 2023 Perşembe 15:52
  • CTP ve eski HP Vekilleri Meclisi "Olağanüstü Toplantıya" 16 Ağustos'ta çağırdı10 Ağustos 2023 Perşembe 14:47
  • Mağusa'da 37 yaşında kadın kayıp10 Ağustos 2023 Perşembe 14:36
  • Gönyeli'de alkollü sürücü tutuklandı, trafikten de men edildi!10 Ağustos 2023 Perşembe 14:31
  • Akıncılar köyünde yangın çıktı10 Ağustos 2023 Perşembe 13:37
  • Girne'de alkollü sürücü kaza yaptı!10 Ağustos 2023 Perşembe 12:22
  • Girne’de trafik kazası, motosiklet sürücüsü yaralandı10 Ağustos 2023 Perşembe 12:21
  • DAÜ-SEN,KTÖS,KTOEÖS ortak açıklama yaptı.. Kişmir yalnız değildir...10 Ağustos 2023 Perşembe 11:55
  • Akaryakıt fiyatları değişti10 Ağustos 2023 Perşembe 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti