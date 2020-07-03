Amcaoğlu: “Kafamızı kumun içine sokup 'hiçbir sorun yoktur' deme gibi bir gaflet içinde değiliz”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de 18. Saat programına konuk oldu ve ülkenin mali yapısı ile ilgili soruları yanıtladı.

Bakan Amcaoğlu, bu aşamada Anayasa’nın 8. maddesinin öngördüğü gibi hiçbir şekilde zümreler arasında ayrım gözetmeksizin devletin bütün imkanlarının herkese eşit şekilde ulaşılmasının amaçlandığını ve doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Amcaoğlu, “Açıklanan 1 Milyar 144 Milyon 600 bin TL’lik reel sektöre destek anlamındaki bu ikinci paketin en önemli öznesi, ana fikri reel sektöre ve o 113 bin kişinin mükellef olduğu Sosyal Sigorta anlamında aktüerel dengeleri sağladığı yapıyı 2021 yılına sağlıklı bir şekilde taşımaktan başka birşey değildir” dedi.

“BİZE NE YAZILI NE DE SÖZLÜ TALEPTE BULUNMAMIŞTIR”

Esnafın düzenlediği eyleme ilişkin bir soruya da yanıt veren Bakan Amcaoğlu, “Bizim kapımızı aşmayan, bize derdini söylemeyen sıkıntısını hiçbir şekilde iletmediği halde bunların yapılmadığını öne sürmekle bu şekilde hak aranmaz. Elbette ki hep birlikte yollara düşeceğiz. Elbette ki hakkımızı arayacağız ama ilk önce karşılıklı istişareler yapıldıktan sonra birşeyleri size hükümet edenler özellikle Maliye Bakanı olarak bizler sizi dikkate almıyorsak, söylediklerinizi dikkate almadan isteklerinizi öngörmeyen bir paket yapıyorsak o zaman yollara düşün. Ama buradan samimiyetle ifade ediyorum hiçbiri bu konuda bize ne yazılı ne de sözlü talepte bulunmamıştır”dedi…

“BELKİ REKLAMLARI İZLER GİBİ ONLARA ÇOK GÖZÜKMÜYORUM”

Esnafın yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini söyleyen Bakan Amcaoğlu, reel sektörü 2021 yılına taşıyabilmenin koşullarını zorladığını belirtti.

Olgun Amcaoğlu, “Arasta esnafının, Girne, Mağusa çarşı esnafının yaşadığı sıkıntıları bire bir bilen biriyim. Belki reklamları izler gibi onlara çok gözükmüyorum.Belki onlara siyaset yapma adına gidip ellerini sıkıp onlara samimiyetsiz davranmıyorum. Ama Arasta’nın da ne yaşadığını biliyorum. Lokmacı kapısının neden Güney Kıbrıs tarafından ısrarla açılmadığını da biliyorum. Nedeni de oradaki esnafın belini kırma adına esnafı sıkıntıya sokmanın dışında başka bir şey değildir” diye konuştu.

“KAFAMIZI KUMUN İÇİNE SOKUP DEVEKUŞU MİSALİ HİÇBİR SORUN YOKTUR DEME GİBİ BİR GAFLET İÇİNDE DEĞİLİZ”

Amcaoğlu konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

“Kafamızı kumun içine sokup deve kuşu misali biz dünyayı görmüyoruz. Dünya bizi görmüyor, hiçbir sorun yoktur deme gibi bir gaflet içinde değiliz. Çarşının sıkıntılarını biliyoruz ki ekonomik pakette 7 aylık sosyal sigorta primlerinin yüzde 75’ine kadar olan rakamları ödemekle alakalı 350 Milyon TL bir kaynak koyduk. Reel sektörü taşıyabilmenin koşullarını zorluyoruz. Elimizdeki kıt kaynakları kullanabilme ve o sistemin devamı ile alakalı 2021’e taşıyabilmektir esas amacımız...”

“4 AYLIK MAHALLİ GELİRLERDEKİ KAYIP 651 MİLYON TL”

Mahalli gelirlerin Mart ayında 388 Milyon TL, Nisan’da 281 Milyon, Mayıs’ta 270 Milyon TL ve Haziran ayında ise 550 Milyon TL olarak gerçekleştiğini söyleyen Bakan Amcaoğlu, “Sadece 4 aylık mahalli gelirlerdeki kayıp 651 Milyon TL. Bunları bilerek biz hareket ediyoruz. Ve insanımıza dolaylı vergi anlamında da yük getirmiyoruz” dedi.

“GELDİĞİMİZ NOKTADA BORÇLANIYORUZ, SAĞLIK ANLAMINDAKİ ALTYAPILARLA İLGİLİ BORÇLANMALARI DA YAPACAĞIZ”

Bir soru üzerine Bakanlar Kurulu’ndan borçlanma için 400 Milyon TL’lik yetki aldıklarını anımsatan Maliye Bakanı Amcaoğlu, Mayıs ayında 70 Milyon TL’lik bu ay ise 88 Milyon TL’lik borçlanmaya gittiklerini söyledi.

Olgun Amcaoğlu, sağlık alanındaki alt yapılarla ilgili ihtiyaçlar ortaya çıktıkça borçlanmaya gidilebileceğini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “Bugün geldiğimiz noktada biz borçlanıyoruz sağlık anlamındaki alt yapılarla ilgili borçlanmaları da yapacağız. Yarın gündeme hastane inşaatları ile ilgili ihtiyaçlar söz konusu olarak ortaya çıktığında TC’den aktarılacağı finansal kaynaklarla birlikte kamu maliyesinde ortaya çıkan o gerilemelerde tamamlandıktan sonra savunma başlığı altında olsun kamu maliyesine destek anlamında olsun alt yapı yatırımları, reel sektöre destek, taşınmaz mal komisyonuna aktarılacak rakamlarla birlikte gelecek finansal kaynakları ülkemize ulaştıktan sonra biz süratle hem alt yapıları hayat geçirme hem de ihtiyacımız olan bu noktadaki yenilemelerle alakalı projeleri sonuçlandıracağız” dedi.

“YILBAŞINDAN ÖNCE GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİNDEN TESLİM ALDIĞIMIZ YENİ GİRNE HASTANESİ HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Yeni Girne Hastanesinin yılbaşından önce hizmet vermesi yönünde çalışıldığını ve bu konuda geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Amcaoğlu, “10 günde elden teklif alma usulü ile çok süratli bir şekilde ihale sonuçlanacak ve yılbaşından önce Girne Amerikan Üniversitesinden teslim aldığımız Yeni Girne Hastanesi hizmet vermeye başlayacak. Günü geldiğinde hastane için borçlanma ihtiyacı varsa evet borçlanılacaktır. Bunu göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Bizim insanımızın 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip 160 yataklı olabilecek bir hastaneye, 34 yoğun bakım ünitesine sahip olabilecek olan negatif havalandırma sistemi ile çalışabilen istenildiğinde pandemi hastanesi olabilecek olan hastaneye süratle kavuşması, üçüncü basamak hizmeti alabilmesinin koşullarını sağlanması noktasında geri adım atmayacağız. Bunu buradan rahatlıkla söylüyorum. Maliye Bakanlığı olarak bütün hazırlıklarımız ve seferberliğimiz bu doğrultudadır”diye konuştu…

“GEREKTİĞİ GÜNDE PANDEMİ HASTANESİ İLE İLGİLİ İHTİYAÇ GİDERİLECEKTİR”

Amcaoğlu, Pandemi hastanesi için süratle çalıştıklarını ve önümüzdeki hafta Başbakan aracılığı ile bazı hazırlıkların kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “Gerektiği günde pandemi hastanesi ile ilgili ihtiyaç giderilecektir. Süratle çalışıyoruz. Hafta başında bazı hazırlıklar Sayın Başbakan aracılığı ile paylaşılacaktır. Biz şikayet ederek değil bu konudaki çareleri üreterek bugünleri geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

İşçi statüsünde hemşire alımının yapılmadığını orada ifade yanlışlığı olduğunu söyleyen Bakan Amcaoğlu, “Bu konuda Ebeler ve Hemşireler Sendikası haklı idi. Zaten bu süreçte ben söylüyorum hatalar ve eksiklikler oluyor. Geçici hemşire alımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın yasal hakkı vardır. İstihdam geçici hemşire statüsünde edilecektir. Çünkü siz geçici işçiye hastanelerde geçici işçi statüsü ile hemşirelik yaptırma şansınz en azından yasalar tahtında sahip değilsiniz. Bunları elbette o günkü sıkışık durumlarda gözden kaçmış küçük hatalar olarak görüyorum. Bunlar zaten düzeltildi” dedi.