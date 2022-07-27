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Amcaoğlu: Kaynak Zaten Vardı

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ada TV'ye telefonla bağlanarak, soruları yanıtladı.
Amcaoğlu: Kaynak Zaten Vardı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ada TV'ye telefonla bağlanarak, soruları yanıtladı. Hayat pahalılığından yapılacak kesintiden vazgeçilmesiyle ilgili konuşan Amcaoğlu, "Kaynak zaten vardı... Maliyecinin birinci kuralı  kazanırken değil, harcarken tasarruf etmek...." dedi. 

"SİGORTA EMEKLİLERİNİ GÖZ ARDI ETMEK GAFLETTİR"

Yüzde 56.76’lık hayat pahalılığı artışının sigortalılara da yansıtıldığını ifade eden Amcaoğlu,  "Ülkedeki alım gücünü yukarıya çekmek için 44 bin sigorta emeklisini göz ardı etmek gaflettir" dedi. Amcaoğlu, asgari ücretli ve emeklinin hak ettiğini almak zorunda olduğunu da söyledi. 

"BAKANLIĞIMIZIN KIB-TEK'İN GELECEĞİYLE İLGİLİ PLANLAMA YAPMA YETKİSİ YOK"

Kıb-Tek’in Başbakanlığa bağlanmasıyla ilgili sorulan soruyu da cevaplayan Amcaoğlu, “Kıb-Tek’in Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlanması Sayın Başbakan’ın takdiri. Şu an bakanlık olarak Kıb-Tek’in geleceğiyle ilgili bir plan yapma yetkimiz yok.” dedi.

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