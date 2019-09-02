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Amcaoğlu, KIB-TEK ile ilgili açıklamalarda bulundu

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı bir programda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Amcaoğlu, KIB-TEK ile ilgili açıklamalarda bulundu

Kavga kültürünü ön plana çıkararak, sorunların aşılamayacağını belirten Amcaoğlu, KIB-TEK’in herkese lazım olan çok önemli bir kurum olduğunu vurguladı.

“KIB-TEK’i herkes kadar ben de düşünüyorum” diyen Amcaoğlu, EL-SEN yetkililerinin Maliye Bakanlığı’na teşekkür etmekle mükellef olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, “Çünkü yıllardır konuşulan 1 Temmuz 1996 yılında yürürlüğe giren KDV geçtikten sonra özellikle tartışılan acaba elektrik kurumunun maliyeye mi? Maliyenin mi Kuruma borcu vardır? tartışmalarını sonlandırdık biz. Elektrik Kurumu’nun iddia ettiği alacakları biz protokol imzalayıp mahsuplaştırdık” dedi.

Hiçbir sendikanın Maliye Bakanlığı’nın muhalifi olmadığını, paydaşı olduğunu belirten Bakan Amcaoğlu özellikle El-SEN’in muhatabının Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile KIB-TEK’in Yönetim Kurulu olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, ‘Hedef Elektrik Kurumu’nun, sağlıklı ve sürekli elektrik üretebilmesini sağlamaktır.Artık kavga ederek değil, paydaşlar olarak üzerimize düşeni yerine getirerek bu sorunu çözelim’ diye konuştu.

Hükümetin üretim modelleri ile ilgili karar üretmek zorunda olduğuna da dikkati çeken Amcaoğlu, bunu sendikanın grevlerle göz önüne getirmesine gerek olmadığını belirtti.

Üretim modellerinin bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısında masaya getirileceğini belirten Amcaoğlu, KIB-TEK Yönetim Kurulu Bakanlar Kurulu’na sunum yapacağını söyledi.

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