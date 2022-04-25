Amcaoğlu: Kıb-Tek'teki Sıkıntı Mali Değil, İdaridir

Amcaoğlu, Forex Yasası ile Sanal Şans Oyunları Yasası’nın hazır olduğunu belirterek, Kripto Para Yasası’nın kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. Bir sonraki Bakanlar Kurulu’nda hazır olan yasaların görüşüleceğini belirten Amcaoğlu, Ekim ayında üç yasanında Meclis Genel Kurulu’nun gündemine taşınacağını kaydetti.

Müsteşarlar ve müdürlerle son gelinen durumu görüştüğünü de aktaran Amcaoğlu, önümüzdeki günlerde yapılacak olan ödemelere dikkat çekti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Pandemiyle birlikte borç stokumuzun üzerine 289 milyon 150 bin TL’lik bir borç binmiş” diyerek dünyadaki ekonomik krize işaret etti.

BAKANLAR KURULU GÜNDEMİ...

Elektrikte gerçekleştirilmesi planlanan indirime dikkat çeken Amcaoğlu, “Başbakanımızın yapmış olduğu açıklamaya göre, Mart ayına yönelik yeni tarifenin yarın Bakanlar Kurulu’nun gündemine gidecek ve Resmi Gazete’de yayınlanması sağlanacak” dedi.

Amcaoğlu, alkollü içki fonlarının indirilmesi için hazırlıkların yapıldığı, paydaşlarla görüşüleceğini aktararak, “Yarın Bakanlar Kurulu’nun gündemine taşınacak” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Fiyat İstikrar Fonu’nda kaynak var. Ekonomi Bakanlığı ile birlikte akaryakıt konusunda belli çalışmalar yapılacak. Yarın kısmetse Fiyat İstikrar Fonu’yla ilgili önerge, hem de elektrikte Mart ayı için geçerli olacak olan tarife düzenlemesi Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirilecek. Büyük ihtimalle Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayınlanacaktır.”

"AKSA'NIN BİZE VERMİŞ OLDUĞU BU HİZMETE ÜLKENİN İHTİYACI VAR"

“AKSA’nın bize vermiş olduğu bu hizmete ülkenin ihtiyacı var” diyen Amcaoğlu, elektrik fiyatlarına gelen zammı eleştirdi, “Elektrik kurumu bu devletin en önemli kurumudur. Açıklanan fiyatlar, sürdürülebilir değildir” dedi.

"BANA GÖRE SIKINTI MALİ DEĞİL, İDARİ..."

Amcaoğlu, KIB-TEK’in Erhan Arıklı döneminde 947 milyon TL’lik bir tahsilatı, 892 milyon TL’lik bir borcu olduğunu aktardı. 2021 yılı ve 2022 yılının Mart ayının sonuna bakıldığında ise kurumun 2 milyar 290 milyon TL’lik bir tahsilatı olduğunu vurgulayan Amacaoğlu, “Akaryakıt alımına giden ödemeler 1 milyar 340 milyon TL. Artı olarak arada 1 milyon TL fark var. Siz hala zamdan bahsediyorsanız, nizamnameyi mercek altına almalısınız. Bana göre, elektrik kurumundaki sıkıntı mali değil, idaridir” dedi.

Amcaoğlu, konuyla ilgili olarak Sayıştaş Başkanlığı, Mali, Teftiş ve İnceleme Kurulu’ndan görüş aldıklarını aktardı.