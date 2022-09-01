  • BIST 3.174,95
  • Altın 995.532
  • Dolar 18.1906
  • Euro 18.2253
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Amcaoğlu ,KKTC’deki akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, KKTC’de mazot fiyatlarının dünyaya göre çok pahalı olduğu yönündeki iddiaları yanıtladı
Amcaoğlu ,KKTC’deki akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’de özellikle mazot fiyatlarının diğer ülkelere göre çok pahalı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarının tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de uluslararası piyasalara göre şekillendiğine vurgu yaparak “akaryakıt fiyatlarını keyfimize göre belirlemiyoruz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, KKTC’de 95 oktan benzinin litre fiyatının 19.42 TL, 98 oktanın 19.73, Euro Diesel’in (mazot) ise litresinin 25.70 TL olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde 95 oktan benzinin litresinin 28.89 TL, Euro Diesel’in ise 33.25 TL’ye satıldığını ifade eden Bakan Amcaoğlu, şunları söyledi:

“Mazot fiyatlarının KKTC’den daha ucuz olduğu ülkeler elbette bulunmaktadır. Anavatan Türkiye’de 95 oktan benzinin litre fiyatı 20.13 TL’dir, Euro Diesel’in fiyatı ise 26.90 TL… İngiltere’de 95 oktanın şu andaki kura göre litre fiyatı 36.46 TL, Euro Diesel’in 38.97 TL’dir. Almanya’da 95 oktan benzinin litre fiyatı 35.63 TL ve Euro Diesel’in litre fiyatı ise 38.74 TL’dir. Elbette vatandaşın gelir seviyesi veya asgari ücret üzerinden de fiyatlar kıyaslanabilir. Ancak yine de, KKTC’de özellikle mazot fiyatının Dünya’nın çok üzerinde olduğu iddiası doğru değildir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte Belgeyle Ülkeden Çıkmaya Çalışırken Yakalandı01 Eylül 2022 Perşembe 14:09
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı01 Eylül 2022 Perşembe 14:06
  • Hellim üretimi için tanınan süre uzatıldı01 Eylül 2022 Perşembe 11:12
  • 98 ve 95 oktan benzin fiyatında indirim yapıldı01 Eylül 2022 Perşembe 10:33
  • Orman Dairesi, bugünden itibaren piknik alanlarında ateş yasağının kalktığını duyurdu01 Eylül 2022 Perşembe 10:19
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: 98 ve 95 oktan benzine indirim01 Eylül 2022 Perşembe 09:15
  • Birçok bölgede elektrik kesintisi01 Eylül 2022 Perşembe 09:09
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 1 Eylül 2022 Perşembe01 Eylül 2022 Perşembe 08:52
  • Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken eski bakan yakalandı01 Eylül 2022 Perşembe 08:48
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar01 Eylül 2022 Perşembe 08:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti