  • BIST 1.473,110
  • Altın 485,15
  • Dolar 8,2650
  • Euro 9,7850
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Amcaoğlu: “Kriz Masası Görevini Tamamladı”

» »
Amcaoğlu: “Kriz Masası Görevini Tamamladı”
Amcaoğlu: “Kriz Masası Görevini Tamamladı”

Başbakanlık Müsteşarı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı konusunda bugün itibarıyla kriz masasının görevini tamamladığını, bundan sonra sürecin Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından takip edileceğini açıkladı.

Suriye kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili son gelişmeler bugün kriz komitesinin Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda yer alan toplantısında değerlendirildi. Toplantı sonrasında Başbakanlık Müsteşarı, Kriz Yönetimi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun açıklama yaptı.

AMCAOĞLU

Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısıyla ilgili 30 Ağustos Pazartesi akşamı bir kriz komitesi oluşturduklarını anlatarak, komitede yer alan kişilerle çok yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu süreçte yapılanları özetleyen Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kıyı emniyeti konusunda geldiği noktayı takdirle izlediklerini dile getirerek, insansız hava araçlarının kendilerine büyük katkı yaptığını aktardı.

“HERHANGİ BİR KİRLİLİĞE RASTLANMADI”

Yapılan tüm ihbarların değerlendirildiğini ve ihbarların tamamına yakının yerinde gözlemlendiğini ifade eden Amcaoğlu, herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını belirtti.

Dün yapılan tespitte nohut büyüklüğünde katılaşmış, özelliğini yitirmiş birikintiler tespit edildiğini dile getiren Amcaoğlu, bunların rüzgarın yönüyle İskenderun Hatay’a doğru hareket halinde olduğunu söyledi.

“SÜRECİ TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI TAKİP EDECEK”

Uzmanlardan alınan bilgilere göre sızıntının önemli bir kısmının ağırlaşarak dibe çöktüğü, bir kısmının buharlaşıp uçtuğunu kaydeden Amcaoğlu, bugün yapılan toplantıda, artık sürecin özellikle Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın takip edeceği sonucuna ulaştıklarını bildirdi.

Herhangi bir tehlike ihbar edilmesi halinde tekrar kriz masasının oluşturulabileceğine vurgu yapan Amcaoğlu, bugün itibarıyla kriz masasının görevini tamamladığını, bundan sonra sürecin Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından takip edileceğini yineledi.

“ACİL BİR EYLEM PLANI OLUŞTURULMASI İÇİN BAKANLIK GÖREVLENDİRİLDİ”

Bundan sonra ciddi çalışmalar ortaya koymak gerektiğinin altını çizen Müsteşar Amcaoğlu, acil bir eylem planının oluşturulması için Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın görevlendirildiğini açıkladı.

Bunun yanı sıra Kıyı Emniyeti ile birlikte Avrupa Birliği’ne sunulan projenin, bu yılki görüşmelerde tekrar gündeme getirilerek, hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti gibi kuruluşların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Devlet Laboratuvarı’nın yanması nedeniyle ülkede analizlerle ilgili sıkıntı yaşandığını belirten Amcaoğlu, analizler konusunda gerekirse ülkedeki üniversitelerden destek alınabileceğini, ihtiyaç olması halinde Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yetkililerin de kendilerine yardımcı olabileceğini söylediğini belirtti.

“CİDDİ HAZIRLIK GEREK”

Bu süreçte kriz komitesinde yer alan tüm taraflara teşekkür eden Amcaoğlu, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti. Bu olaylara karşı ciddi bir hazırlık gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, bundan sonraki süreci takip edeceklerini de bildirdi.

COŞKUN

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da, bu süreçte destekleri nedeniyle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Hüseyin Amcaoğlu’na ve ülkedeki yetkililere teşekkür etti.

Coşkun, vatandaşların gönül rahatlığıyla denize girip, balık avlayabileceğini toplantıdan çıkan sonucun bu olduğunu kaydetti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi06 Eylül 2021 Pazartesi 14:41
  • KOOP-SEN'den uyarı grevi!06 Eylül 2021 Pazartesi 14:41
  • Cumhurbaşkanı Tatar’a Kütahya’da “Fahri Doktora” unvanı verildi06 Eylül 2021 Pazartesi 14:39
  • Antijen testleri yarından itibaren eczanelerde ücretli olarak yapılacak06 Eylül 2021 Pazartesi 13:22
  • Denizler Mavi Kalsın İnisiyatifi: Acil durum planları oluşturulmalı06 Eylül 2021 Pazartesi 12:58
  • 2 vekilden 1 vekile düşen Arıklı: Seçime en hazır partiyiz!06 Eylül 2021 Pazartesi 12:46
  • Türkiye'de Atatürk büstüne saldırmıştı… İlk duruşmada tahliye oldu06 Eylül 2021 Pazartesi 12:43
  • Napolyon’un yeni şapkası ortaya çıktı: DNA kanıtları var06 Eylül 2021 Pazartesi 12:26
  • Afganistan'daki Hindu ve Sih azınlıklar ülkeyi terk etmek istemiyor06 Eylül 2021 Pazartesi 12:22
  • Son 1 haftada 18 yangın meydana geldi06 Eylül 2021 Pazartesi 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti