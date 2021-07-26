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Amcaoğlu: "Lütfen aşı olun"

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, bakanlığının düzenlediği 2021-2022 Öğretim Yılı Planlama Çalışmaları bilgilendirme toplantısında çağrı yaptı:
Amcaoğlu: "Lütfen aşı olun"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2021-2022 öğretim yılında yüz yüze eğitime geçilmesini hedeflediklerini ancak bunu en sağlıklı ve en iyi şekilde başarmanın yolunun yaklaşık 15 bin kişilik eğitim ordusunun aşılanması ile mümkün olacağını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 2021-2022 Öğretim Yılı Planlama Çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda Talim ve Terbiye Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, İlköğretim Dairesi ve Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme Kurulu yetkilileri hazır bulundu. Toplantıya ayrıca Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlar ve Rehberler Derneği, Eğitim Beklemez İnsiyatifi ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri de katıldı. 2021-2022 Öğretim yılında uygulanması öngörülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı, görüşler ortaya kondu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisinin en olumsuz etkisinin özellikle eğitim alanında yaşandığına işaret etti. Amcaoğlu özetle şunları dile getirdi:

“Toplantıda eğitim konusunda dünyada yapılan uygulamaları ve bakanlığımızın hazırlıklarını, genel felsefe ve prensiplerimizi ortaya koyduk. Bilgi paylaştık ve görüş aldık. Akademik Çalışma Takvimi, öğrenim sürelerinin gözden geçirilmesi, öğrenme kayıplarının giderilmesi, öğretim programları, okula güvenli ve sağlıklı dönüş, psiko-sosyal destek çalışmaları, hizmetiçi eğitim ve rehberlik gibi başlıklarda yapılan geniş çaplı çalışmaların da bir özet sunumunu gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımıza 27 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz tarihlerinde farklı odak grupları ile devam edileceği hususunda fikir birliğine vardık. Bu çerçevede Akademik Çalışma Takvimi ve öğrenme kayıplarının giderilmesi başlığıyla 27 Temmuz’da KTÖS ve KTOEÖS ile toplantı yapazağız. Sağlık ve Güvenlik konularıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, KTTB, KTOEÖS, KTÖS ve Eğitim Beklemez İnsiyatifi ile 28 Temmuz’da bir araya geleceğiz. Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Rehberler ve Psikolojik Danışmanlar, KTOEÖS, KTÖS ile de 29 Temmuz’da grup toplantıları gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından da kamuoyuna gereken açıklamayı yapacağız.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu 2021-2022 Öğretim yılında yüz yüze eğitimi hedeflediklerini, bunu en iyi şekilde başarmanın yolunun da yaklaşık 15 bin kişilik eğitim ordusunun aşılanması ile mümkün olacağının altını çizdi. Bu rakama yüksek öğrenimin dahil olmadığını belirtti. Onların da aşı olmasını istedi.

Bakan Amcaoğlu, tüm öğretmen ve çalışanların hatta yaşı uygun olan öğrencilerimizin aşı olmalarının önemine dikkat çekti ve “lütfen aşı olun” çağrısını yaptı.

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