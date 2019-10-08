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Amcaoğlu: “Mahalli gelirlerimizden yollarımız için 40 milyon tl kaynak yarattık”

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık olarak son bir kaç ay içerisinde, kara yollarının bakım, onarım, yapım, güvenlik ve geliştirme gibi çeşitli projeler için yaklaşık 40 milyon TL kaynak yaratıldığını açıkladı.
Amcaoğlu: “Mahalli gelirlerimizden yollarımız için 40 milyon tl kaynak yarattık”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, 2019'da çeşitli mahalli projelere 18 milyon 128 bin 475 TL ve 69 kuruş harcandığını belirtti. Maliye Bakanı, Lapta - Alsancak - Girne Yolu için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan gerekli yazışmaların ellerine ulaşmasıyla 12 milyon TL civarında bir rakamın bu projeye aktarılacağını kaydetti.

Amcaoğlu, son dönemlerde çeşitli bölgelerdeki yollar için ayrılan kalemlerin toplamının 10 milyon 673 bin 208 TL olduğunu ifade ederek, bu miktarın kalemlerini de şöyle açıkladı:

“Karpaz bölgesi 2 milyon 809 bin 228 TL; Oto korkuluklar 2 milyon 998 bin 623 TL; Hasapolat Yonca Kavşağı 2 milyon 456 bin 410 TL, Hamitköy - Gönyeli yolu 973 bin 144 TL; Fuar Kavşağı 541 bin 365 TL ve Doğancı T Kavşağı - Doğancı Çemberi 854 bin 434 TL.”

Bakan Olgun Amcaoğlu, 2015 yılında benzer harcamaların TC kaynaklı projelerle birlikte 13 milyon, 2016'da yine TC kaynaklı yardımlarla birlikte 17 milyon, 2017'de 21,5 milyon, 2018'de ise sadece 6,6 milyon TL dolayında olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, "En zor koşullarda bile, üzerimize düşen tüm sorumlulukları, kaynaklarımızı en sonuna kadar zorlayarak yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

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