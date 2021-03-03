Amcaoğlu: Mart ayı sonuna kadar 10 bine yakın öğrenci gelecek

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu,17 bin öğrencinin ülkeye getirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğüne dikkat çekerek, Şubat ayı sonuna kadar 4 bine yakın öğrencinin geldiğini söyledi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan Manşet + programında üniversiteye gelecek yabancı öğrencilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Olgun Amcaoğlu, yüz yüze eğitim için uygulamalı fakültelerde okuyan ve mezun olma durumunda olan yaklaşık 17 bin öğrencinin ülkeye getirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğüne dikkat çekerek, Şubat ayı sonuna kadar 4 bine yakın öğrencinin geldiğini söyledi.

Olgun Amcaoğlu, günde ortalama 160-170 öğrencinin geldiğini belirterek, bu sayının 8 Mart’tan itibaren artabileceğini ve Mart ayı sonuna kadar 10 bine yakın öğrencinin gelmesinin planlandığını aktardı.

Amcaoğlu, öğrencilerin PCR testi uygulamalarıyla geldiğini ve karantina merkezlerine alındığını ifade etti.

Haspolat’ta öğrenciler arasında çıkan vakalarla ilgili değerlendirme bulunan Amcaoğlu, tüm okulun PCR testinden geçirildiğini ve dün 2 vaka çıktığını dile getirdi.

Ülkeye gelen öğrencilerin karantinaya girmediğinin iddia edilmesiyle ilgili konuşan Amcaoğlu, “Mesnetsiz eleştiriler yapılıyor. Sırf eleştirmek için eleştiriliyor. Bu konuda felaket tellallığı yapmak siyaset yapmak ve çıkar sağlamak doğru değildir. Öğrencilerin rahat ve güvenli bir şekilde karantina süreçlerinin geçirilmesi için çalışmalar yapılmıştır” ifadelerini kullandı.