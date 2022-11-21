  • BIST 4.507,24
  • Altın 1038.188
  • Dolar 18.615
  • Euro 19.0772
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Amcaoğlu: Mavi Vatan Projesine Sahip Çıkacağız

» »
Amcaoğlu, Antalya’daki Enerji Zirvesi’nde Konuştu: Mavi Vatan Projesine Sahip Çıkacağız
Amcaoğlu: Mavi Vatan Projesine Sahip Çıkacağız

Antalya’da düzenlenen 12’nci Türkiye Enerji Zirvesi’ne katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Mavi Vatan projesine sahip çıkacaklarını kaydetti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Almanya eski başbakanlarından Gerhard Schröder’in de katıldığı zirvede konuşma yaparak, Türkiye’nin desteğiyle Mavi Vatan projesine sahip çıkacaklarını vurguladı.

Olgun Amcaoğlu, kendi bölgelerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve hukukuna binaen münhasır ekonomik haklara birlikte sahip çıkılacağını da söyleyerek, Doğu Akdeniz’de adaletsizliğe izin vermeyeceklerini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, KKTC’nin ihtiyacı olan temiz ve sürdürülebilir enerjiye ulaşması için yeniden yapılanmalara ve bunların gerçekleştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu: Türk milletinin başı sağolsun21 Kasım 2022 Pazartesi 16:08
  • Gönyeli’de çocuklar parka sığmadı21 Kasım 2022 Pazartesi 15:28
  • Üstel: Hain Saldırı Kıbrıs Türk Halkı Olarak Bizleri De Büyük Bir Hüzne Boğmuştur21 Kasım 2022 Pazartesi 14:35
  • Meclis Genel Kurulu toplantısı başladı21 Kasım 2022 Pazartesi 14:17
  • 70 Kaza, 28 Yaralı!21 Kasım 2022 Pazartesi 14:15
  • Bir Haftada 9 Yangın21 Kasım 2022 Pazartesi 14:02
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı21 Kasım 2022 Pazartesi 13:24
  • Ani ve gayri tabi ölüm!21 Kasım 2022 Pazartesi 13:18
  • YDÜ Hastanesi Yeniboğaziçi, görkemli bir törenle hizmete açıldı21 Kasım 2022 Pazartesi 13:02
  • Özersay: Gayrimeşru hükümet fon ve KDV indirim sözü vereli bir ay oldu21 Kasım 2022 Pazartesi 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti