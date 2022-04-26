Amcaoğlu: Mayıs ayında yeniden çoklu tarife

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Hükümet Sözcüsü, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, elektrik indirimi ve alkol fonunun indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Çavuşoğlu'nun mayıs ayında yeniden 'çoklu tarife'ye geçileceğini söylemesi sonrası, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Kıbrıs Postasına konuştu.
"DOĞRU OLAN BU"
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çavuşoğlu'nu doğrularken, "Doğru olan bu." dedi.
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