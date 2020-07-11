Amcaoğlu: “mesleğini etik ilkelere uygun biçimde sürdüren tüm gazetecilerin basın günü’nü kutluyorum”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu “Mesleğini etik ilkelere uygun biçimde sürdüren tüm gazetecilerin Basın Günü'nü içtenlikle kutluyorum” dedi.

Amcaoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta ilk Türkçe gazete Saded, tam 131 yıl önce bugün yayın hayatına başladı. Her yıl 11 Temmuz tarihini, ‘Basın Günü’ olarak kutlamaktayız. Bugün, demokratik hukuk devleti olan KKTC için çok anlamlı bir gündür.

Basın, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarının en başında gelmektedir.

Bu vesileyle, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basınımızın, zaman ve mekân mefhumu gözetmeyen, her zaman ve her yerde büyük bir özveri ile çalışan, basın özgürlüğü ve kaliteli gazetecilik için mücadele eden, mesleğini etik ilkelere uygun biçimde sürdüren tüm gazetecilerin Basın Günü'nü içtenlikle kutluyorum.”