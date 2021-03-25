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Amcaoğlu: Okul Müdürleri de 12. sınıfların okula giderek, mezun olması gerektiği görüşünü dile getirdi

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Amcaoğlu: Okul Müdürleri de 12. sınıfların okula giderek, mezun olması gerektiği görüşünü dile getirdi
Amcaoğlu: Okul Müdürleri de 12. sınıfların okula giderek, mezun olması gerektiği görüşünü dile getirdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, aldıkları kararların, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile yaptıkları toplantılar neticesinde netleştiğini söyledi.

Eğitimle ilgili duruşunu ilk günden ifade ettiğini dile getiren Amcaoğlu, okul müdürleriyle de toplantı gerçekleştirdiklerini ve 12. sınıfların okula giderek, mezun olması gerektiği görüşünü onların da dile getirdiğini kaydetti.  

Sağlıkçıların kronik hasta ve yaş grubuna göre aşılama yapılması görüşünde olduğunu kaydeden Amcaoğlu, 50 yaş üzeri kişilerde ölüm oranının daha yüksek olduğunu dolayısıyla kronik hastalar ve yaş gruplarına göre aşı tatbik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Okulların açılma sürecine ilişkin planların okul müdürü ve sendikalarla paylaşıldığını dile getiren Amcaoğlu, öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlandığını, mezun olarak kayba uğramamaları için gerekeni yapmak istediklerini belirtti.

“İnatla değil istişare ederek ortak akıl ürünü kararlarla bu süreci yaşamak gerekir” diyen Amcaoğlu, çocukların geleceğinin sözkonusu olduğundan sağlık tedbirleri alınarak 12. sınıfların mezun edilmesi yönünde çalıştıklarını kaydetti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Sağlık Bakanlığı’nın kararlarına hiç muhalefet etmediğini söyleyen Amcaoğlu, sağlıkçıların uzmanlık alanındaki konularla ilgili görüşlerine saygı duyduğunu belirtti.

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