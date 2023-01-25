Amcaoğlu: Ortak Komite Kuruluyor

“KANALİZASYON SORUNUNUN YARGIYA TAŞINMA NEDENİ: DİYALOG EKSİKLİĞİ”

Gönyeli- Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kıbrıs TV’de ‘Sabah Sabah’ adlı programda Haluk Yerli’nin sorularını yanıtladı.

Amcaoğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile kanalizasyon konusunda gerçekleştirdiği görüşme kapsamında açıklamalarda bulundu. Kanalizasyon probleminin detaylarını paylaşan Hüseyin Amcaoğlu, ortak komite kurulacağını söyledi. Hüseyin Amcaoğlu iki belediye arasındaki problemlerin yargıya taşınma sebebini ‘Diyalog eksikliği’ olarak nitelendirdi. Amcaoğlu, Harmancı ile yaptığı görüşmede LTB ile Gönyeli-Alayköy Belediyeleri arasında ortaklaşa yapılabilecek projeleri değerlendirdiklerinin de altını çizdi.

“İKİ BELEDİYE DE KOORDİNELİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI”

Gönyeli- Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, hem Gönyeli hem de Alayköy Belediyesi’nin birleşmeden sonra koordineli bir şekilde çalışmaya başladığını vurguladı. Amcaoğlu, dere temizliği, yol çalışmaları, trafik düzenlemeleri, aydınlatma eksiklikleri, ilaçlama ve yaşlılara yönelik projeleri ile ilgili çalışmaların başladığı konusunda detayları paylaştı. Seçim sürecinde hedefleri arasına aldığı projelere ek olarak, sonradan ortaya çıkan problemleri çözmek içinde çabaladıklarını anlattı.

SU SAYAÇLARI KONUSUNDA OTOMASYON SİSTEMİNE GEÇİLMELİ

Amcaoğlu, su sayaçları konusunda yaşanan problemlere de değinerek, teknolojiyi takip ederek bu sorunu çözeceklerini vurguladı. Sayaçların okunması konusunda ortaya çıkan problemleri otomasyon sistemine geçerek çözebileceklerini aktaran Hüseyin Amcaoğlu, belediye menfaatine olan bütün projelere aynı önemi vererek hayata geçireceklerinin altını çizdi.

KAYNAĞIN YÜZDE 40’I BELEDİYELERE AKTARILACAK

Mali konularla ilgili de bilgi veren Gönyeli- Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yeni yasa ile birlikte Ercan Havalimanı’ndan, kıymet - tartı ücretinden ve casinolardan alınan ücretlerin yüzde 40’ının bir havuzda toplanacağını ve belediyelere dağıtılacağını kaydetti. Bu kaynağın tüm belediyeler tarafından kullanılacağına da dikkat çeken Hüseyin Amcaoğlu, azda olsa gelir kaynağı olacağını söyledi.