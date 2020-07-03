Amcaoğlu: Pandemi hastanesi için süratle çalışıyoruz

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de yayınlanan 18’inci Saat programında pandemi hastanesi ve yeni Girne Hastanesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Amcaoğlu, yeni Girne Hastanesi’nin yılbaşından önce hizmet vermesi yönünde çalışıldığını ve bu konuda geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Amcaoğlu konuya ilişkin şunları kaydetti:

“10 günde elden teklif alma usulü ile çok süratli bir şekilde ihale sonuçlanacak ve yılbaşından önce Girne Amerikan Üniversitesi’nden teslim aldığımız yeni Girne Hastanesi hizmet vermeye başlayacak. Günü geldiğinde hastane için borçlanma ihtiyacı varsa borçlanılacak.

İnsanımızın 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip 160 yataklı olabilecek bir hastaneye, 34 yoğun bakım ünitesine sahip, istenildiğinde pandemi hastanesi olabilecek olan hastaneye süratle kavuşması, 3’üncü basamak hizmeti alabilmesinin koşullarının sağlanması noktasında geri adım atmayacağız. Maliye Bakanlığı olarak bütün hazırlıklarımız ve seferberliğimiz bu doğrultudadır”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, pandemi hastanesi için süratle çalıştıklarını ve önümüzdeki hafta Başbakan tarafından bazı hazırlıkların kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Amcaoğlu, “Gerektiği günde pandemi hastanesi ile ilgili ihtiyaç giderilecektir. Süratle çalışıyoruz. Hafta başında bazı hazırlıklar Sayın Başbakan aracılığı ile paylaşılacaktır. Biz şikayet ederek değil bu konudaki çareleri üreterek bugünleri geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Bir soru üzerine işçi statüsünde hemşire alımının yapılmadığını, orada ifade yanlışlığı olduğunu söyleyen Bakan Amcaoğlu, “Geçici hemşire alımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın yasal hakkı vardır. İstihdam geçici hemşire statüsünde yapılacaktır” dedi.