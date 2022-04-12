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Amcaoğlu: Perşembe günü protokolün imzalanması bekleniyor

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Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünün Perşembe günü imzalanmasının beklendiğini söyledi.
Amcaoğlu: Perşembe günü protokolün imzalanması bekleniyor

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, BRT'de  ’18. Saat’ isimli programa telefon bağlantısı ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

 

PROTOKOL ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

2021 yılından beri protokol çalışmalarının sürdüğünü belirten Amcaoğlu, seçimin ardından yeni hükümetin belirlenmesiyle yapılan çalışmaların güncellendiğini vurguladı.

 

SON ŞEKLİ VERİLMEK ÜZERE

Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile karşılıklı görüşmelerin yapıldığını aktararak, “Anlaşmanın son şekli verilmek üzere... Çalışmalar ve görüşmeler devam ediyor...” dedi.

 

PERŞEMBE İMZALANACAK

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünün Perşembe günü imzalanmasının beklendiğini söyledi.
 

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