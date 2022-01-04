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Amcaoğlu: “Perşembe gününden itibaren tüm taramalar okullarda yapılacak”

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında Perşembe gününden itibaren tüm taramaların okullarda yapılacağını bildirdi.
Amcaoğlu: “Perşembe gününden itibaren tüm taramalar okullarda yapılacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Seçim Özel’ adlı programa katıldı.

Programda eğitime ilişkin yönetilen eleştirilere cevap veren Amcaoğlu, “Bizim dış ticaret açığımızdaki dengeleri kapatan en önemli unsur yükseköğrenimdir. Siz buna ekonomiden bahseden eğitim bakanı olarak bakıyorsanız, üzülürüm” dedi.

Yükseköğrenim ile ekonominin iç içe geçtiğine vurgu yapan Amcaoğlu, “Bu ülkenin gerçeği budur” ifadelerini kullandı.

Okullarda eksikler olduğuna da işaret eden Eğitim Bakanı Amcaoğlu, eksiklerin giderilmesi için süratle çalışıldığını dile getirdi.

Amcaoğlu, “Buralarda siyaset yaparken, birilerinin sırtına basarak bir yerlere yükselmek o kişinin altından kalktığı gün düşeceğinin göstergesidir” diye konuştu.

“BİRÇOK OKUL AKILLI TAHTAYA GEÇTİ, GEÇMEYENLERDE BEYAZ TAHTA KULLANIYOR”

“Bu ülkenin önümüzdeki günlerde çok önemli altyapılara ihtiyacı olduğu aşikardır” diyen Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Burada eğitim kökenli olanlar, hala daha bu ülkede kara tahtada eğitim verildiğini söylemesinler. Birçok okul akıllı tahtaya geçti, geçmeyenlerde beyaz tahtada eğitim veriyor. Öğrencilerin ulaşımını sağlayan otobüsleri ise biz değil, Ulaştırma Bakanlığı kontrol ediyor.”

“OKULLARDA TARAMALAR YAPILIYOR”

Okullardaki Koronavirüs vakalarına da dikkat çeken Olgun Amcaoğlu, “Okullarda taramalar yapılıyor. Perşembe gününden itibaren tüm taramalar okullarda yapılacak” şeklinde konuştu.

KAYAD İLE ANLAŞMADA YASAL SÜREÇLER TAMAMLANMADI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) arasında okullarda “Toplumsal Cinsiyet Adaleti ve Ev İçi Şiddet” konularıyla ilgili eğitim verilmesine yönelik imzalanan iş birliği protokolüne de dikkat çeken Amcaoğlu, yasal süreçlerin tamamlanmaması nedeniyle yürürlükten kaldırılacağını ifade etti.

"NEDEN HEP EĞİTİMİ KAPATMAKTAN BAHSEDİYORUZ?"

Artan Koronavirüs vakalarının ardından okulların yeniden kapanmasının gündeme gelmesini değerlendiren Amcaoğlu, "Eğitim o kadar önemlidir ki, neden hep eğitimi kapatmaktan bahsediyoruz? Eğitimin kapanmaması için biz canla başla sağlık çalışanlarımızla ve öğretmenlerimizle çalışıyoruz. Okullarda alınan tedbirleri dışarıda almış olsak bugün 410'lu vakaları görmeyiz. Deve kuşu politikasıyla bu sorunları aşacağımız tahmin ediliyor ama büyük bir yanılgı. Okulların kapanması halinde tüm

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