  • BIST 4.947,66
  • Altın 1301.523
  • Dolar 20.6974
  • Euro 22.1283
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Amcaoğlu: Piyasada tüp gaz sıkıntısı yok!

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, piyasada tüp gaz sıkıntısı olmadığını açıkladı.
Amcaoğlu: Piyasada tüp gaz sıkıntısı yok!

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Petrolleri’nden elde edilen bilgiler paylaştı ve 5 Haziran 2023 ile 15 Haziran 2023 tarihlerinde iki geminin ülkemizde olacağını ve LPG tedarikinde sorun olmadığını belirtti.

 

Bakan Amcaoğlu, ilk gemiyle bin 750 ton, ikinci gemiyle 3 bin 500 ton LPG’nin KKTC’ye ulaşacağını ve şu anda da ilgili şirketin depolarında, 325 ton LPG bulunduğunu belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özuslu: Sivil toplumun CTP ile işbirliği son derece önemli31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:48
  • Özuslu, köy ziyaretlerine devam ediyor31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:22
  • Ara seçim: Adaylık başvuruları bugün yapılıyor31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:14
  • Öğretmenler (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:13
  • Ersoy: Çürümüş Rejimi Yönetmeyeceğiz, Mücadele Edeceğiz31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:08
  • Başbakan Üstel'den Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:03
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erdoğan'a tebrik telefonu31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:53
  • KTOEÖS greve devam ediyor: Sınavlar yapılmayacak31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:45
  • Yeşilköy-Yenierenköy yol kavşağında kaza: 2’si çocuk, 3 kişi yaralandı31 Mayıs 2023 Çarşamba 00:19
  • Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy, Basın-Sen’i Ziyaret Etti30 Mayıs 2023 Salı 17:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti