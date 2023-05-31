Amcaoğlu: Piyasada tüp gaz sıkıntısı yok!

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Petrolleri’nden elde edilen bilgiler paylaştı ve 5 Haziran 2023 ile 15 Haziran 2023 tarihlerinde iki geminin ülkemizde olacağını ve LPG tedarikinde sorun olmadığını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, ilk gemiyle bin 750 ton, ikinci gemiyle 3 bin 500 ton LPG’nin KKTC’ye ulaşacağını ve şu anda da ilgili şirketin depolarında, 325 ton LPG bulunduğunu belirtti.