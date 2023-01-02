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Amcaoğlu, projeleri hakkında bilgi verdi

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Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi
Amcaoğlu, projeleri hakkında bilgi verdi

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, en önemli sıkıntının kanalizasyon olduğunu, ilk etapta bu sıkıntılardan başlamak gerektiğini belirtti.

Amcaoğlu, beldeyi ileriye taşıma hedefinde olduklarını vurguladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre,  Zirve Kıbrıs’ta soruların yanıtlayan Amcaoğlu, yoğun bir seçim dönemini geride bıraktıklarını, belediye meclis üyeleriyle hep birlikte hareket edeceklerini, vatandaşı mağdur etmemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İki belediyenin birleşme sürecini tamamlayacaklarını kaydeden Amcaoğlu, bütün tüzüklerin değişmesi gerektiğini de ifade etti.

Hüseyin Amcaoğlu, zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini söyleyerek, yeni hayvan barınağı yapılana kadar mevcut barınakta birtakım iyileştirmelerin söz konusu olacağını kaydetti.

Amcaoğlu, hayata geçireceği projeler hakkında da bilgi verdi. Alayköy Sanayi Bölgesi’nde çok ciddi çevre sorunları olduğunun altını çizen Amcaoğlu, sporla ilgili Gönyeli’ye bir kompleks kazandırma projeleri olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, kapalı tenis kortunu da hayata geçireceklerini kaydetti.

Koltukta uzun süre kalmanın olumsuz etkilerinin olduğunu ifade eden Amcaoğlu, hedefinin, söz verdiği projelerini, iki dönemde hayata geçirdikten sonra bayrağı başka birine devretmek olduğunu söyledi.

 
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