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Amcaoğlu: Sektördeki daralmayı aşmak için KDV indirimi gündemde

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de yayınlanan birinci boyut programına katılarak bakanlığı bünyesinde yapılançalışmalar hakkında bilgi verdi.
Amcaoğlu: Sektördeki daralmayı aşmak için KDV indirimi gündemde

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ilk olarak iç borçlar konsuna değindi ve bu borçların ödenmesine ilişkin protokolün önümüzdeki günlerde Kooperatif Merkez Bankası ile imzalanacağını açıkladı.

Amcaoğlu 1 Ocak 2020’de araç otomasyon, yılın ikinci yarısında da E-fatura sisteminin hayata geçeceğini vurgulayarak bunlar 300 güne değil değil 3000 güne bedel olabilecek çalışmalardır” dedi.

Bakan Amcaoğlu, otomotiv sektöründeki daralmanın önüne geçmek amacıyla KDV oranlarını düşüreceklerini de açıkladı.

biraz hayat vermek amacıyla KDV oranlarında bu üç ayda önemli düşüş yapılıyor. Kısmetse yarın Bakanlar Kurulu’nda bunun detayları görüşülecek.

Bakanlar Kurulu’ndan çıktıktan sonra ilgili kurul sözcüsü bu konu ile ilgili detaylı bilgiyi sektörel bazda verecektir”diye konuştu.

Yatırım ortamını iyileştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Maliye Bakanı Amcaoğlu, “bu ülkenin daha ileriye gidebilmesi için yapılması gerekenlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Maliye Bakanı Amcaoğlu, Ankara’ya gerçekleştirdikleri ziyaretle sayesinde reel sektöre desteğin sağlandığını açıkladı.

Amcaoğlu, “İşin doğrusu eğer biz Ankara’ya gitmemiş olsaydık, reel sektöre destek diye birşey yoktu. Hemen hemen alt yapılara destek diye birşey yoktu. 675 Milyon TL savunmaya, 75 milyon da alt yapılara diye kurgulanmıştı. Ama biz gittik, sağolsun Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine açıkca ifade ettik. Onlarda anlayışla karşıladılar. Ve geldiğimiz noktada olmayan 47.5 Milyon TL’lik reel sektöre katkı sağlandı. İnancım şudur ki ikinci dilim olan 150 Milyon TL’den reel sektöre, turizm teşvik noktasındaki reel sektöre çok daha önemli kaynaklar aktarılacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, hedeerinin Ekim ayında Bütçe başlamadan önce Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarılarının hayata geçmesi olduğunu da söyledi (BRT)

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