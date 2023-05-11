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Amcaoğlu: Sosyal Belediyeciliğe Ağırlık Vereceğiz

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“Kendimi ve Ailemi Kanserden Nasıl Korurum” Semineri gerçekleştirildi
Amcaoğlu: Sosyal Belediyeciliğe Ağırlık Vereceğiz

Gönyeli Alayköy Belediyesi organizasyonu ve Memorial Kıbrıs işbirliği ile “Kendimi ve Ailemi Kanserden Nasıl Korurum” Semineri gerçekleştirildi.

Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan tarafından Gönyeli Alayköy Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde vatandaşlara kansere karşı neleri doğru yapmak gerektiği ve kanserden nasıl korunacağı yönünde bilgiler verildi.

Geniş bir vatandaş kitlesiyle gerçekleştirilen seminerde vatandaşlar kanser ve kanserle mücadele konusunda yararlı bilgiler edindi.

Seminer öncesinde kısa bir konuşma yapan Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, seminerde çok değerli bir profesör ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek onlarca ödülü ve makalesi olan Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan’ı burada ağırlamaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Bu organizasyona destek olan Memorial Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı’na da teşekkür eder eden Amcaoğlu, kanserin hepimizin sorunu olduğunu ifade ederek hemen hemen her ailede bir kanser vakasının olduğunu söyledi.

Kanser hastalığının psikolojik ve ekonomik çöküntüleri de dahil olmak üzere ciddi yıkıntı yaratan bir hastalık olduğuna vurgu yapan Amcaoğlu, kanser hastalığı öncesinde bu hastalığa yakalanmadan yapmak gerekenleri doğru bilmek gerektiğini söyledi.

Bu tür yararlı etkinliklerde partner olarak her zaman bulunacaklarını kaydeden Amcaoğlu, belediyeciliğin sadece çöp toplama asfalt dökme olmadığını belirterek sosyal belediyecilik yönlerine de ağırlık vermeye devam edeceklerini söyledi.

Gönyeli Sağlık Evi’ni de önümüzdeki hafta hizmete açacaklarını kaydeden Amcaoğlu, teknik donanımın ve personel eksiğinin tamamlandığını kaydederek sağlık evinin 65 yaş üstü yaşlılar için hizmet verebilecek durumda olduğunu söyledi.

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