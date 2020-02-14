Amcaoğlu: “TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay gelince, ‘170 milyon TL’ meselesi görüşülecek”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Diyalog TV’de Çiğdem Aydın’ın programına konuk olarak, TC ile KKTC arasında imzalanan ekonomik protokolle ilgili tartışmalara neden olan 170 milyon TL’nin akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Amcaoğlu, Cumartesi günü gerçekleşeceği açıklanan 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısına TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılacağını anımsatarak, “Bu konular da gündeme gelecek. Başbakan ile görüşmeleri olacak, talep edilirse ben de Maliye Bakanı olarak görüşmeye katılacağım” dedi.

“KAYNAK, EN KISA ZAMANDA BİZE ULAŞACAK”

Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Amcaoğlu, “Ülkenin sınırında yaşanan savaş, yaşanan doğal afetler ortada. Fakat KKTC ile imzalanan protokol ve aktarılacak kaynak da ortada. En kısa zamanda kaynak bize ulaşacak” şeklinde konuştu.

“ZİRAAT BANKASI’NDA, BLOKE EDİLMİŞ HALDE 132 MİLYON TL BULUNUYOR”

KKTC’deki TC Ziraat Bankası’nda, yaklaşık 132 milyon TL’lik blokeli halde bulunan bir para bulunduğunu ifade eden Olgun Amcaoğlu, “TC’nin finansman kaynakları uygun olduğunda bu blokeler serbest bırakılıp, kaynak aktarımı yapılır” ifadelerini kullandı.

“YAPMAMIZ GEREKEN EV ÖDEVLERİMİZ VAR”

Amcaoğlu, “Bizim önce yapmamız gereken ev ödevlerimiz var. Yapmamız gerekenleri doğru şekilde ve doğru zamanda yapacağız ki, bu taleplerde bulunabilelim” dedi.

RAKAMLAR…

2019 yılı içerisinde imzalanan 750 milyon TL’lik protokolü anımsatan Bakan Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Bunun 653 buçuk milyonu gelmişti daha önceden. Harcanan 500 milyon TL’lik, savunma başlığı altında bulunan bir rakam vardı. 94 milyonun aşağı yukarı 84 milyonu kalmıştı, bu 47 milyon altyapılara, 47 milyon da reel sektöre hiç kullanılmayan kısım vardı. Toplamında, Lefkoşa kaynaklı projeler için 94 milyon, Lefkoşa kaynaklı reel sektöre aktarılması için 33 buçuk milyon, savunma bütçesi için 34 buçuk milyon, Ankara kaynaklı projeler içinse 8 milyon… “

“TC RESMİ GAZETESİNDE, KAYNAK AKTARILACAK DENİYOR”

Bu rakamların, vatandaşın kafasını karıştırabileceğini söyleyen Amcaoğlu, “ama önemli olan şudur” diyerek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Daha geçen ay çıkan TC Resmi Gazetesi üzerinden konuşacak olursak, -TC Cumhurbaşkanı’nın da imzaladığı- diyor ki, geri kalan meblağın aktarılmasıyla ilgili TC Teknik Komitesi’ne yetki verildi. Nasıl ödenmesiyle, ne gün ödenmesiyle ilgili yetki verildi. Kaynak aktarılacak deniliyor.”