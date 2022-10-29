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Amcaoğlu, Türk Milleti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türk Milleti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularıyla kutladı, esenlikler diledi.
Amcaoğlu, Türk Milleti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türk Milleti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularıyla kutladı, esenlikler diledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Amcaoğlu mesajında şunları ifade etti:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandırılmasından bu güne tam 99 yıl geçti. 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milleti’ne bırakılmış en büyük ve en değerli mirastır. Millet olarak görevimiz, bu mirasa sahip çıkmak ve Büyük Önder’in bizlere gösterdiği hedefe doğru korkusuz ve emin adımlarla ilerlemektir. Yüce Türk Milleti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, esenlikler dilerim.”

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