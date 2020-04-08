Amcaoğlu: Türkiye bu süreçte KKTC için de bir paket hazırlığında

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, önümüzdeki süreçte Türkiye’den destek istenerek ve bir borçlanma ile süreci Aralık ayına kadar tamamlayarak, çarkın daha çabuk dönmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Amcaoğlu, BRT’ye konuk olarak, Koronavirüs salgını ve önlemleri süresince yürütülecek ekonomik politikalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu, Başbakan Ersin Tatar’ın ilk pakette açıkladığı 3 aylık süreçte izlenecek yolun belli olduğunu ifade ederek, maaşların miktarına göre yüzde 60 ile 25 arası bir kesinti yapıldığını anımsattı.

Özeldeki işyerlerinin yüzde 80’inin kapalı olduğunu kaydeden Bakan Amcaoğlu, 550 milyon olan mahalli gelirlerin,120-150 milyona gerilediğini belirtti.

Amcaoğlu, önümüzdeki süreçte Türkiye’den destek istenerek ve bir borçlanma ile süreci Aralık ayına kadar tamamlayarak, çarkın daha çabuk dönmesini sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye’de bir süre önce bir paket açıklandığını ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC için de bir hazırlık yapıldığını ifade ettiğini anımsatarak, “Buna paralel olarak biz de bir plan hazırlayıp, detaylı bilgileri gönderdik. Eksik miktarın finansman kaynağının hangi noktalarda bize aktartılacağı ve paketin ayrıntıları önümüzdeki günlerde açıklanacak” dedi.

İçinde bulunan durumda ve sahip olunan kıt kaynaklarla neyin nereye değerlendirileceğinin de ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, kendilerine yapılan tüm öneri ve görüşleri değerlendirdiklerini, Aralık ayına kadar bu süreci en iyi şekilde götürmek için şartları zorladıklarını belirtti.

Olgun Amcaoğlu, dünya genelinde yüzde 30’luk bir ekonomik daralma olduğuna da işaret ederek, tüm ülkelerin 3’üncü Dünya Savaşı’ndan çıkmış gibi zafiyet içine girdiğini kaydetti.

“ESKİSİ GİBİ DEVAM ETMEYECEK”

Amcaoğlu, “İnsanlar her şey eskisi gibi devam edecekmiş gibi bir beklenti içinde olmamalı. Bundan sonraki süreci tekrar kurgulayıp ona göre idare etmeliyiz” diyerek, maaşlardan söz konusu kesintileri geri ödeme kaydıyla ve Anayasa’ya uygun bir şekilde yaptıklarını anlattı.

Bundan sonraki süreçte toplananın herkese eşit paylaştırılacağını da dile getiren Bakan Amcaoğlu, dünyada eşi benzeri olmayan bir süreç yaşandığını söyledi.

“Çoluk çocuğumuzun ve sevdiklerimizin sağlığının bir bedeli yok” diyen Amcaoğlu, tıbbi malzeme ihtiyacının Türkiye tarafından karşılandığını, ülkenin kendi kendine yetme zorunluluğunda olduğunu belirtti.

Bakan Amcaoğlu, ülkede şu anda 65 adet solunum cihazı bulunduğunu da ifade ederek, 20 cihaz daha alındığını da anlattı.

“BİRLİK OLMA ZAMANI”

Amcaoğlu, bankaların ertelenen kredi borçlarıyla ilgili peşin faiz ödeme talepleriyle ilgili bir çalışma yapmakta olduklarını ve dün bu kapsamda Bankalar Birliği ve Merkez Bankası yetkilileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Amcaoğlu, kamuda yapılan kesintilerle ilgili eleştirileri de yanıtlayarak, “Şimdi zaman birlik olma zamanıdır. Siyaset ve popülizm yapıp, Mart’ı sorunsuz geçirebilirdik. Sonra da Nisan ve Mayıs’tan sonra ne yapacağız diye düşünürdük. Ama herkes elini taşın altına koymalıdır ki 1974 öncesine dönülmesin” dedi.

Bakan Amcaoğlu, gıdada 3 aylık bir stoğun mevcut olduğunu ve Türkiye’den ithalat sıkıntısının da bulunmadığını vurguladı.

Maliye Bakanı, bu süreçte kamuda kimlerin ‘elzem’ kimlerin ise ‘elzem olmayan’ kategoriye alındığına da değindi.

Amcaoğlu, bu kararın Bakanlar Kurulu’na ait bir karar olduğunu ancak, elektrik kurumu çalışanları, gümrük çalışanları, sağlık, cezaevi, hava trafik, vergi dairesi, BRT vb. işyerlerinin tümünün hizmetlerinin elzem olduğunu, ancak toplumsal fayda ve eldeki imkanlar doğrultusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Özel sektörde ihtiyacı olan işletmelere bir milyonluk bir paket ayrıldığını da anımsatan Amcaoğlu, yüz kızartıcı bir suç olmaması kaydı ile sicil affının da gündemde olduğunu belirtti.

Mevcut bilgilere göre, Koronavirüs olanların yüzde 28’inin ağır olmasa bile solunum desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Amcaoğlu, Türkiye’nin Arçelik aracılığıyla yerli solunum cihazı üretimine başladığını ve her zaman olduğu gibi bu durumda da ihtiyaç olması halinde hiç çekinmeden bu cihaz desteğini sağlayacağını kaydetti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, turizm ve yükseköğrenimin ne zaman normalleşeceğini ise sürecin belirleyeceğini sözlerine ekledi.