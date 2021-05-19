Amcaoğlu: Ülke geçmişine sahip çıkılması adına güzel bir çalışma oldu

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ana binası içerisinde oluşturulan Bayrak Radyosu’nda geçmişten bugüne kadar kullanılan ekipmanlar, o günlere ait belgeler, fotoğraflar ve daha birçok materyalin yer aldığı BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi bugün Başbakan Ersan Saner tarafından açıldı.

Açılışta Başbakan Saner’e Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik etti. Açılışta konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu müzenin ülkenin geçmişine sahip çıkma adına güzel bir çalışma olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde, yayın arşivini sesli ve görüntülü olarak gösteren ekran, geçmişe dair fotoğraflar, resimler, o günlere ait belgeler, geçmişten günümüze kullanılan mikrofon, kulaklık, kamera, radyo, televizyon, bant, resim seçici ve daktilo gibi materyallar bulunuyor..