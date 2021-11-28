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Amcaoğlu: Üniversitelerimizdeki Kayıtlı Öğrenci Sayısı 108 bin 295

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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Üniversitelerimizdeki Kayıtlı Öğrenci Sayısının 108 Bin 295’e Ulaştığını Duyurdu
Amcaoğlu: Üniversitelerimizdeki Kayıtlı Öğrenci Sayısı 108 bin 295

KKTC’deki üniversitelere 2021 – 2022 ders yılında rekor sayıda öğrenci kayıt yaptırırken, toplam kayıtlı üniversite öğrencisi 110 bine yaklaştı.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkemize çok ciddi sayıda öğrenci geldiğini söyledi ve “eğitimde kalite başta olmak üzere, her açıdan en iyiye ulaşmak için yoğun çaba harcıyoruz” dedi.

 

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, öğrencilerin ekonomiye katkısının da çok büyük olduğuna dikkat çekti.

 

Bakan Amcaoğlu, “Bizim esas derdimiz eğitimde çok iyi bir kalite yakalamaktır ki bunu birçok üniversitemizin başarmış olduğunu görmekten mutluluk duymaktayız” dedi. Bakan Amcaoğlu, bunun yanında, öğrenci sayısında, salgına rağmen, son dört yılda yaşanan artışın da ülke ekonomisi adına iyi bir gelişme olduğunu söyledi.

 

Bakan Amcaoğlu, 2018 – 2019 Ders Yılı’nda KKTC’deki toplam öğrenci sayısının 102 bin 701 olduğunu kaydederken, aynı ders yılında yeni kayıtlı toplam öğrenci miktarının 20 bin 800 olarak saptandığını belirtti.

 

Bakan Amcaoğlu, 2019 – 2020 Ders Yılı’nda toplam öğrenci sayısının 103 bin 878; yeni kayıtlı toplam öğrenci miktarının ise 21 bin 867’e çıktığını söyledi.

 

2020 – 2021 Ders Yılı’nda toplam öğrenci sayısının 103 bin 108’e gerilediğini; yeni kayıtlı toplam öğrenci miktarının ise 22 bin 688’e yükseldiğini anlattı.

 

Amcaoğlu içinde olduğumuz 2021 – 2022 Ders Yılı rakamları ile ilgili şunları ekledi:

“Devam etmekte olan ders yılında yeni kayıtlı toplam öğrenci miktarı 26 bin 647’dir. Toplam öğrenci miktarı ise rekor seviyeye ulaşmıştır ve 108 bin 295 rakamını göstermektedir.”

 

Bakan Amcaoğlu, 2018 – 2019 Ders Yılı’na göre bu yıl yeni kayıtlı toplam öğrenci miktarında yüzde 25 artmış olmasının bir başarı olduğuna da işaret ederken, bu başarıda emeği geçen en başta üniversite yönetimleri olmak üzere, bakanlık çalışanlarını da kutlamak istediğini ekledi.

 

Bu arada Bakan Amcaoğlu, 2021 – 2022 Ders Yılı’nda yeni kayıtlı toplam öğrencilerin 3 bin 592’sinin KKTC, 10 bin 148’inin Türkiye Cumhuriyeti ve 12 bin 907’sinin de üçüncü ülkelerden olduğunu kaydetti.

 

Bakan Amcaoğlu, KKTC’deki 108 bin 295 kayıtlı üniversite öğrencisinin 51 bin 280’inin üçüncü ülke, 43 bin 101’inin Türkiye Cumhuriyeti ve 13 bin 914’ünün de KKTC vatandaşı olduklarını açıkladı.

 

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