Amcaoğlu: Ya hep beraber ya hiçbirimiz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 59. Olağan Genel Kurulu'nda konuşmasında, eskimiş mevzuatlarla çağın yakalanmaya çalışıldığı özeleştirisinde bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, birçok mevzuatın şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyerek birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Amcaoğlu, KTTO’nun Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını diledi.