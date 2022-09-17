  • BIST 3.377,33
  • Altın 983.247
  • Dolar 18.2506
  • Euro 18.2768
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Amcaoğlu: Ya hep beraber ya hiçbirimiz

» »
Amcaoğlu: Ya hep beraber ya hiçbirimiz
Amcaoğlu: Ya hep beraber ya hiçbirimiz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 59. Olağan Genel Kurulu'nda konuşmasında, eskimiş mevzuatlarla çağın yakalanmaya çalışıldığı özeleştirisinde bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, birçok mevzuatın şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyerek birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Amcaoğlu, KTTO’nun Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını diledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu, ABD'ye gitmek üzere adadan ayrıldı17 Eylül 2022 Cumartesi 15:02
  • Atun'dan Üstel'e Yanıt17 Eylül 2022 Cumartesi 14:55
  • Deniz: Bu düzen artık sürdürülemez17 Eylül 2022 Cumartesi 14:42
  • Töre: Canımızla, kanımızla yoğurduğumuz toprakları vatan yaptık17 Eylül 2022 Cumartesi 14:36
  • Tatar: Bu Karar Kabul Edilemez17 Eylül 2022 Cumartesi 14:34
  • Ödenen vergileri açıkladılar: Sorun mali kaynakta değil17 Eylül 2022 Cumartesi 14:31
  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası 59. olağan genel kurulu yapıyor17 Eylül 2022 Cumartesi 12:36
  • DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: "Hayırlısı olsun..."17 Eylül 2022 Cumartesi 12:18
  • Kamu’da kış mesaisi Pazartesi başlıyor17 Eylül 2022 Cumartesi 11:11
  • Bafra'da yangın!17 Eylül 2022 Cumartesi 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti