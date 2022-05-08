Amcaoğlu: "Yakıt Değişim Bedeli yasal sıkıntı yaratabilirdi"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektrik faturalarına yansıyan ve tartışmalara neden olan 'Yakıt Değişim Bedeli'nin kaldırılması ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, “Yakıt Değişim Bedeli”nin kaldırıldığını hatırlatırken, ödenmiş faturalarda önümüzdeki ay mahsuplaşma yapılacağını belirtti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Yakıt Değişim Bedeli’nin uygulamada kalmasının ileride yasal sıkıntılar yaratabileceği bir yana, vatandaşı da bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla bu karar alınmıştır” dedi.

Bakan Amcaoğlu, “amacımız her hangi bir kişi ya da kurumu suçlamak, eleştirmek değildir, ortada bir yasal sorun vardır ve bunu aşmak için karar üretilmiştir” diye ekledi.

Bakan Amcaoğlu, çoklu tarifeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü hatırlattı.