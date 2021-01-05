  • BIST 1.503
  • Altın 462,257
  • Dolar 7,3903
  • Euro 9,0776
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Amcaoğlu: Yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarın yükseköğrenimle ilgili başbakan ve üniversite rektörlerinin katılacağı bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.
Amcaoğlu: Yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de önemli açıklamalarda bulundu.

Olgun Amcaoğlu, ilkokul ve liselerde sınav takviminde herhangi bir değişiklik olmadığını, uluslararası sınavlar da dâhil olmak üzere kolej sınavlarının  yapılacağını söyledi.

Amcaoğlu okullardaki bir haftalık ders tekrarından sonra sınavların yapılacağını belirterek, yarın yükseköğrenimle ilgili başbakan ve üniversite rektörlerinin katılacağı bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.

 

Kolej sınavları şimdilik ertelenmeyecek

Olgun Amcaoğlu, şu an için kolej ve diğer sınavların ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Amcaoğlu, eğer erteleme olacaksa kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.

 

Yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz

Okullarda PCR testleri yapılması için planlama yapıldığını anlatan Amcaoğlu, “Sağlık ve Eğitim Bakanlığı işbirliğinde çalışmalar sürüyor. Seyreltilmiş eğitim devam ediyor eğer önlemler alınmasaydı uzaktan eğitim yapılacaktı. Öğretmenler de büyük gayret gösteriyor. Eğitimin kalitesini artırmak için tam zamanlı ve yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Random ARUCAD’ Sergisi Art Rooms Galeri’de Açıldı26 Aralık 2020 Cumartesi 17:07
  • Geleceğe İlham Ver Onlıne Eğitim Platformu Hizmete Girdi22 Aralık 2020 Salı 16:01
  • ARUCAD İletişim Fakültesi öğrencileri marka yaratma sürecini yerinde inceledi20 Aralık 2020 Pazar 14:01
  • Uzaktan sınavda kopyaya karşı aynalı önlem19 Aralık 2020 Cumartesi 21:30
  • ‘CORONUS’ Filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü18 Aralık 2020 Cuma 18:44
  • YÖK'ten 'Aşıda öncelik' talebi17 Aralık 2020 Perşembe 21:15
  • Akıllı Telefon Film Yapım Atölyesi ARUCAD’da13 Aralık 2020 Pazar 18:41
  • Akıllı Telefon Film Yapım Atölyesi ARUCAD’da13 Aralık 2020 Pazar 14:24
  • Harmancı, ARUCAD’ı Ziyaret Etti05 Aralık 2020 Cumartesi 20:53
  • LGS ve YKS'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak02 Aralık 2020 Çarşamba 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti