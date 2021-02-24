Amcaoğlu:Aşılama olmadan,Sağlık Üst Kurulu söylese bile okulları açmam

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, aşılama olmadan okulları açmayacağını söyledi.

Amacaoğlu katıldığı bir televizyon programında soruları cevapladı.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

AÇ-KAPA LÜKSÜMÜZ YOK

Olgun Amcaoğlu’nun konuşması şöyle:

''Sağlık Üst Kurulu söylese bile okulları açmam. Aşılama olmadan okulları açmam. Bu konudaki tavrımız nettir.

Bulaşıcı Hastalıklar Bilim Komitesi de aynı şeyi söylüyor. Bu noktada riski en aşağıya çekmek zorundayız.

Aç-kapa yapmak gibi bir lüksümüz yok. Bizim tavrımız net.

Eğitime başladığımız tarihten itibaren artık eğitimin sonlanana kadar kesilmeyeceğini ifade ettik. Online eğitimin verilebilmesi için tüm şartları zorluyoruz. ''