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Amcaoğlu:“Bu anlamlı bağışlarin artarak devam edeceğine inanıyorum ”

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, öğrencilerin anayasanın öngürdüğü gibi eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanması için canla başla çalıştıklarına vurgu yaptı
Amcaoğlu:“Bu anlamlı bağışlarin artarak devam edeceğine inanıyorum ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, öğrencilerin anayasanın öngürdüğü gibi eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanması için canla başla çalıştıklarına vurgu yaptı, tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek uzaktan eğitim konusunda yaşanılan cihaz ve altyapı eksikliklerinin kısa sürede giderileceğine inanç belirtti.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, uzaktan eğitim imkanına erişim sağlayamayan öğrenciler için 150 adet tablet bağışında bulunan Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel’i kabul etti.

 

Creditwest Bank’ın Yönetim Kurulu dahilinde tüm yönetici ve çalışanlarına bu anlamlı bağış için teşekkür eden Amcaoğlu, Bakanlık olarak tüm öğrencilerin anayasanın öngürdüğü gibi eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanması için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

 

Pandemi sürecinde yaşanılan zorlu süreç içerisinde çocuklarımız için yardıma koşan tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür eden Amcaoğlu, Creditwest Bank’ın bu anlamlı bağışının diğer kurum ve kuruluşlara da örnek teşkil edeceğine inandıklarını söyledi. 

 

ZAHEER: SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ İLE SEVE SEVE BU BAĞIŞI GERÇEKLEŞTİRDİK

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ise böyle anlamlı bir  projede yer aldıkları için çok mutluu olduklarını, banka olarak vizyonlarının ‘Kıbrıs’ta Kıbrıs için çalışmak’ olduğunu belirlerek bu bağışı çocuklar için severek gerçekleştirdiklerini ifade etti. Pandemi döneminde öğretmenlerin çok zor şartlarda özveri ile çalıştığını ve her öğrencinin eşit şartlarda eğitim sistemine dahil olması gerektiğini, eğitimin bir lüks değil temel hak olduğuna inandıklarını söyledi.

 

Zaheer, bu yaptıkları katkının sosyal sorumluluk bilinci ile bankanın temel bir görevi olduğunu ve ilgili bağışı görev bilinci ile severek gerçekleştirdiklerini açıkladı.

 

ALTINBAŞ; EĞİTİME KATKIMIZ VE İNANCIMIZ SÜRECEK

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş da yapılan bağış ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; eğitimde fırsat eşitliğinin temel bir hak olduğunu, bireylerin gelişmesinde ve toplumun kalkınmasında eğitimin olmazsa olmazı olduğunu ifade etti.

 

Altınbaş, Creditwest Bank’ın KTEV(Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı) ile 3 yıldır yürüttükleri burs programında ise bugüne kadar 45 öğrenciye yıllık eğitim bursu sağladıklarını, pandemi sürecinde de uzaktan eğitime ulaşamayan çocuklarımıza  150 adet tablet armağan ettiklerini belirtti.

 

Refah ve gelişmiş toplum olmanın eğitimden geçtiğine kurum ve şahış olarak inandıklarını belirten Altınbaş, hem sosyal sorumluluk çalışmalarında hem de kurum içi çalışmalarında eğitim konusuna özel önem verdiklerinin altını çizdi.

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