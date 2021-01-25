  • BIST 1.553
  • Altın 439,040
  • Dolar 7,3706
  • Euro 8,9753
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Amcaoğlu:’’Haksız Yere Saldırıya Uğradık’’

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yeni tip korona virüs salgını ile ilgili tüm kararların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alındığını hatırlattı
Amcaoğlu:’’Haksız Yere Saldırıya Uğradık’’

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yeni tip korona virüs salgını ile ilgili tüm kararların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alındığını hatırlattı ve “Bakanlık olarak kamuoyunda haksız yere saldırıya uğruyor, insafsızca eleştiriliyoruz. Birçok karar bize göre de uygun olmayabilir ancak Üst Komite kararlarına, herkes gibi uymak zorundayız” dedi.

Bakan Amcaoğlu, yazılı açıklamasında, dünyayı ciddi şekilde etkileyen yeni tip korona virüs salgını nedeniyle, eğitimde aksaklıklar yaşandığını ve KKTC’nin de bundan nasibini aldığını ifade etti.

Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin en son aldığı kararları hatırlattı ve şunları söyledi:

“Bu kararlar nedeniyle gerek eğitim sendikalarının bazı yöneticileri gerekse çok sayıda veli tarafından şiddetli bir şekilde eleştirilmekteyiz. Bu kararlar Üst Komite tarafından alınmıştır ve eminim herkes bunu gayet iyi bilmektedir. Bu kararlar değişinceye kadar ne yazık ki Karşıyaka - Çatalköy ve bu iki yerleşim birimi arasında kalan tüm okullarda eğitim yarın online olarak başlayacak. Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu’nda da eğitim uzaktan gerçekleştirilecek.”

Bakan Amcaoğlu, ayrıca ilgili bölgede yaşam süren öğrenci ve öğretmenlerin, başka bölgelerde eğitim alıyor veya veriyor olmaları halinde, okullarına gitmelerinin de yine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yasaklandığını dile getirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu şunları ekledi:

“Tekrar ediyorum. Halkımız tarafından bilinmesi gereken nokta şudur ki korona virüs salgını ile ilgili bu kararlar konunun uzmanı olan bilim insanlarımızdan oluşan Üst Komite tarafından alınır. Fikir beyan etme hakkımız bulunmakla birlikte, bu kararları değiştirme yetkimiz yoktur. Bu kararlardan biz de memnun olduğumuzu söyleyemeyiz. Ancak uyulması zorunludur ve uyulmasında da sağlığımız açısından fayda vardır.”

Amcaoğlu, Üst Kurul kararları gereğince, Karşıyaka - Çatalköy arasında kalan bölgede yaşam süren ve bu sabah okullarına gidemeyecek bir miktar öğrencinin mağdur olmaması için, okul yöneticileri ve bakanlık yetkililerinin ellerinden gelen çabayı göstereceğini de ifade etti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Top atışları yapılacak25 Ocak 2021 Pazartesi 09:22
  • Ek koronavirüs tedbirleri uygulamaya girdi25 Ocak 2021 Pazartesi 09:20
  • Bazı bölgelerde Elektrikler 4 saat kesilecek!25 Ocak 2021 Pazartesi 09:16
  • Tandoğan Yalkut yazdı..."Girişimci Ruhu"25 Ocak 2021 Pazartesi 09:08
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 25 Ocak Pazartesi)25 Ocak 2021 Pazartesi 09:04
  • HP'li Atakan: Yüzyüze olacak denilen okullara gelemeyecek öğretmen ve öğrenciler var.24 Ocak 2021 Pazar 23:08
  • Levent Kolej, eğitime online devam edecek24 Ocak 2021 Pazar 22:49
  • Levent Kolej, yüz-yüze eğitime başlamıyor, eğitime çevrim içi devam edecek24 Ocak 2021 Pazar 21:36
  • KKTC'de Covid'den bugün 2. ölüm! Covid19'dan 40 yaşında vefat ..24 Ocak 2021 Pazar 21:12
  • Sinovac aşılama uygulaması 4 merkezde bugün de sürdü24 Ocak 2021 Pazar 19:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti