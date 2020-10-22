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Amcaoğlu:Hedeflenen tarih 30 Ekim

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı 30 Ekim Cuma günü Bakanlar Kurulu’ndan Meclis’e sevk edilmesini hedeflediklerini açıkladı.
Amcaoğlu:Hedeflenen tarih 30 Ekim

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı 30 Ekim Cuma günü Bakanlar Kurulu’ndan Meclis’e sevk edilmesini hedeflediklerini açıkladı.

BRT’de katıldığı 14. Saat programında açıklamalarda bulunan Amcaoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında toplanması öngörülen Bakanlar Kurulu’nun bütçeyi zamanında Meclis’e sevk edeceğini söyledi. Bütçeyi zamanında Meclis’e sunmak için çalışmalarda sona gelindiğini belirten Olgun Amcaoğlu, Türkiye’den gelecek teknik heyetle birlikte bütçe üzerindeki çalışmaları 26,27,28 Ekim tarihlerinde görüşeceklerini ifade etti.

. Maliye Bakanı Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesi konusunda bugün Bakanlar Kurulu’nun sirküle karar ürettiğini de açıkladı. Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarına zam yapılmaması kararı alındığını söyledi.  

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