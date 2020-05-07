Amcaoğlu:İçinden geçtiğimiz şartları iyileştirmek için çalışacağız

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı45+ programında Kovid 19 sürecinden sonra ekonomideki beklentiler ve hükümetin ortaya koyduğu çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kovid-19 sürecinde kendilerini nelerin beklediği konusunda bilgi sahibi olmadıkları için sağlık bacağında mücadele etmek için bir takım yol haritaları ortaya koyarak ekonomik kaynak yaratma girişimleri olduğunu söyleyen Amcaoğlu, bu sürede sağlık alanındaki sorunların aşılabilmesi için çalışma ortaya koyduklarını ifade etti.

Mart ayında hükümetin açıkladığı 33 maddelik tasarruf ve ekonomik paketi ile ilgili kamu ve özel için süreci yönetmeye çalıştıklarını anlatan Amcaoğlu, süreci ilk 3 aylık bir periyotla değerlendirdiklerini ardından ise Aralık ayına kadar bu sürece dair öngörü ve planlama içerisinde olduklarını anlattı.

Amcaoğlu, ilk 3 aylık sürede bazı tasarruf tedbirlerini ve kamu maaşlarından yüzde 56’ya varan kesintiler yaparak geçirdiklerini ardından gelen sürece ilişkin de neler yapılabileceğinin üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kovid-19 sürecinde kamu maaşlardan yapılan 3 aylık kesintilerin ne zaman geri ödeneceği konusunda Amcaoğlu şu bilgiyi verdi:

‘Çok samimi söylüyorum hiçbir takvim ortaya koyamıyorum. İşim hayal satmak değil. Bu şartlarda aylık gelirimizin 250 milyona düştükten sonra biz her şeyin hiçbir şey olmamış gibi, her şeyin 14 Mart öncesine döneceğini söyleyerek siyasi hayatımıza devam edemeyiz. İçinden geçtiğimiz şartları iyileştirmek için çalışacağız. İyi niyetle çalışıp gelirlerimizi insanımızın sırtına ek bir külfet getirmeden artırmaya çalışacağız ki müktesep hakları da geri verebilelim. Elbette ki bunları geriye ödenmek kaydıyla kestik. En kısa süre geri ödemek kaydıyla elbette. Bir takvim koyamıyorum. Amacımız bu yıl içerisinde en kısa sürede kamu maliyesini ödemeye ulaştırmaktır’

Belediyelerden yapılan yüzde 25 kesinti konusunda da geri ödemelerle ilgili bir takvim ortaya koyamadığını söyleyen Maliye Bakanı, bu konuda da aynı belirsizlik içerisinde olunduğunu ifade etti.

Kamuda yaz mesaisine geçilmesine ilişkin de Maliye Bakanı Amcaoğlu şöyle konuştu:

‘Yasa gereği atılması gereken bir adımdı. Şahsi düşüncem bu pandemi ortamından çıkarken en azından 15 Mayıs’a kadar öngörülen sürede rotasyonla çalışıp kamuda sıkıntılar olup olmayacağını tespit ettikten sonra yaz mesaisine geçmektir. Bu 15 günlük süreyi gözlemleyelim. En azından bu ortamdan çıkarken daha fazla çalışmak gerektiğini düşünenlerdenim. Mesai saatleri sadece Bakanlar Kurulunun yasa gücünde kararnamelerle alacağı kararla düzenlenebilecek bir konudur. En fazla çalışmamız gereken bir dönemden geçiyoruz, hem devlet hem de özel sektör bacağı olarak. İki buçuklarda eve gitmenin çok da lüks olacağını düşünenlerdenim. Ekside kaldığımız 2 aylık sürede kaybettiklerimizi telafi edebilmenin koşullarını sağlamak zorundayız. En azından günde bir saat fazladan çalışıp o eksik bıraktığımız 2 aylık zamanın yaralarını sarmak zorundayız. 14 Mart öncesine dönerek her şey normalmiş gibi davranarak geleceğimizi kurgulayamayız. Bütün dünya tekrardan sistemlerini kurgularken biz hiçbir şey yokmuş gibi evimize gidip 14,30’dan sonra siesta yapacak durumda olmamamız lazım’.