Amcaoğlu,maaşlarda kesinti dâhil "Eşel Mobil’in" de kaldırılabileceğini söyledi.

Detay Gazetesi'ne konuışan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC ile birlikte, dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede can kaybına neden olan Koronavirüs’ün etkisinin kısa sürede bitmeyeceğini belirtti. Virüsün etkisinin minimum 2-3 aylık bir süre daha devam edeceğini ve ülkenin normalleşmesi için 6-7 ay gibi bir zamana ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Amcaoğlu, bu süre içerisinde kemer sıkma politikasının devam edeceğini ve maaşlarda kesinti dâhil Eşel Mobil’in de kaldırılabileceğini söyledi.

SAĞLIKTA ÖNEMLİ EKSİKLERİMİZ VAR

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Detay Gazetesine yaptığı açıklamada, bilindiği gibi Koronavirüs dünyanın yanısıra ülkemizde de kendini gösteriyor. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Belçika gibi alt yapıları tamam olan uluslararası dev ülkeleri sarsan virüsün, almış olduğumuz tedbirler sayesinde, kontrol altında tutulmasına rağmen, alt yapısı tamam olmayan ülkemizde nasıl bir hasar vereceği belli değil. Özellikle sağlıkta önemli eksikliklerimiz var. 50 solunum cihazı az ve yetersiz. Ben 50 adet daha solunum cihazı ile takviye etmenin hesaplarını yapıyorum dedi.

SIFIRDAN BAŞLAYACAĞIZ

Olgun Amcaoğlu açıklamasına devamla, Şuanda, maaşlarda kesinti gibi bir durumu tartışmak istemiyorum. Koronavirüs nedeniyle ülke olarak sil baştan ve sıfırdan başlayacağız. Turizm bitti. Oteller bomboş. Özel sektör kan ağlıyor. Bizler Milletvekili ve kamuda çalışanlar olarak, maaş alırken özel sektör çalışanın evine ekmek götüremeyecek olmasını kabul edemem. Bu nedenle özel sektöre de destek vermemiz gerekir. Ve kemer sıkma politikası uygulamamız şart ifadesinde bulundu.

EŞEL MOBİL KALKACAK

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, açıklamasına devamla şunları kaydetti: ‘’ Maaşlarda kesintinin yanı sıra, Eşel Mobilin de devreye girmesi gerek. Kemer sıkma politikası uygulaması içerisinde Eşel Mobil de kalkacak. Belki birçok sendika bu konuda bana tavır alacak ama özel sektör için ekstra bir fon oluşturmamız gerekir. Asgari ücret alan veya biraz üzerinde alan özelde çalışanların bu zor günlerde yanında olmamız gerekir. Vicdanımız ve almış olduğum aile terbiyesi bana bunu söylüyor.’’

BİR SENDİKA BAŞKANI BİLE BENİ ARAYIP DESTEK BEYAN ETMEDİ

Yalnız sendikalara da bir sitemim olacak. Ne yazık ki, bu zor günlerde bir sendika başkanı veya yöneticisi beni arayıp devletimizin yanındayız demedi. Özel sektör kan ağlarken, bizler menfaatimize göre değil, ülke insanın menfaatine göre birlikte hareket edelim denilmedi diyen Amcaoğlu, Toplum sağlığı için seferber olmamız gereken bir dönemdeyiz. Benim derdim seçimler değil. Para ve şu anda gündeme taşınmaya çalışılan maaş tartışması da değildir. Halkımızın sağlığıdır. Bunu sağlamak için 3 ay maliyeyi de sosyal sigortayı ve ihtiyat sandığını da kapatmam gerekirse hiç düşünmeden bunu yaparım dedi.

ÜLKENİN NORMALLEŞMESİ İÇİN 6-7 AYA İHTİYAÇ VAR

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu açıklamalarına devamla, benim öngörüm ülkenin normalleşmesi için 6-7 ay gibi bir zamana ihtiyacımız olduğudur. Özel sektörü rahatlatmak için bazı tedbirler alarak fon oluşturmamız gerekir. Eşel Mobil kaldırılarak bundan sağlanacak miktar sağlıkta ve bu alanda kullanılabilir. Sendikalar bana Eşel Mobil’i kaldıramazsın. Verilmesi gereken maaş artışını kesemezsin derse siyaseti bırakmama mal olsa bile bunu yaparım. Yapamazsın derlerse savaşır yapmaya çalışırım dedi.

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ŞART

Amcaoğlu açıklamasına devamla, benim derdim yurt dışında bulunan öğrencilerimizin ülkeye sağ salim gelmesi ve karantina altına alınmalarıdır. Turistlerin ülkelerine sağ salim dönmeleridir. Derdim sağlıkta ve özellikle hastanemizdeki eksikliklerin tamamlanmasıdır. 100-200 kişi ayni anda hasta olsa onları yatıracak yatak yok. Hastane yandı hasta olanlara bakacak yeterince yer yok. Benim derdim paradan önce bunlardır. Birde uyarılara rağmen dinlemeyip sokağa çıkanlar var. Girne’de ben çıkarım engelleyemezsiniz diyen birisine polis müdahale etti. Ancak yasa ile bunu sağlamalıyız. Ben, hastalığın yayılmaması için kısmi sokağa çıkma yasağı getirilmesini istiyorum. Poliste bu durumdan şikâyetçidir. Başbakanlıkta saat 14.00 itibarı ile toplantı yapılacak. Kısmi sokağa çıkma yasağını önerip destek vereceğim dedi.