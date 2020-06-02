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Amcaoğlu:Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşması tam zamanında imzalandı

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Amcaoğlu:Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşması tam zamanında imzalandı
Amcaoğlu:Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşması tam zamanında imzalandı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı 45 + programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği anlaşmasına yönelik eleştirilere değinen Amcaoğlu, anlaşmayla ilgili detayları daha önceden de paylaştıklarını anımsattı…

Hükümetin Kovid-19 sürecinde açıkladığı 1’inci paketin ardından 2’nci paketin çalışmalarına başladıklarını söyleyen Maliye Bakanı, bu süreci 15 Haziran’a kadar tamamlama hedefinde olduklarını söyledi…

Devletin piyasada en büyük aktör olduğunu da anlatan Maliye Bakanı, ekonomik kayıplar verilmemesi için bu rolü üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

Amcaoğlu, piyasada daralma olmaması için Türkiye ile imzalanan anlaşmanın bu sürece destek vereceğini ifade etti.

Türkiye ile imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği anlaşmasının tam zamanında imzalandığını anlatan Amcaoğlu, bu sürede yıl sonuna kadar hedefledikleri rakamları elde edeceklerine işaret etti.

Kamu maaşlarındaki 3 ay olarak öngörülen kesintinin bu ay son olarak yapıldığını da belirten Maliye Bakanı iadelerin ne zaman yapılacağına dair bir takvim koyamayacaklarının altını çizdi…

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