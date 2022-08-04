Amcaoğlu'ndan önemli açıklama!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de “Haber Kritik” programına enerjide yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amcaoğlu, enerji ile ilgili strateji eylem planlarının hayata geçmesinin önemini vurguladı.

Olgun Amcaoğlu, “Enerji Üst Kurulu Yasasının biran önce meclisten geçmesi gerektiğini söyledi.

Enerji sektöründe planlamanın önemine vurgu yaparak bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Amcaoğlu, 15 gün sonra Meclis’te İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde Enerji Dairesi’nin kurulumuna ilişkin yasa tasarılarının görüşülmeye başlanacağını dile getirdi.

Bakan Amcaoğlu, akaryakıt alımı ile ilgili uluslararası ihalenin Merkezi İhale Komisyonu’nun gündeminde olduğunu ve tekliflerin alınmaya başlandığını belirtti.

Olgun Amcaoğlu, Uluslararı ihalenin 1 ay sonra sonuçlanacağını ve artık yakıt krizinin şuanki gibi baş ağrıtan bir seviyede olmayacağını dile getirdi.